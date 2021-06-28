У Запоріжжі покарали таксиста, який назвав пасажира мавпою: сума штрафу вразить

Жінка повідомила, що суд зобов'язав водія заплатити штраф у розмірі 191 гривня та судові витрати. Проте вона рада, що правосуддя в Україні восторжествувало.

"Стаття 173, винесено вирок-штраф 191 Гривня і судові витрати сплатити обвинуваченому на користь держави. Ми з чоловіком раді тому, що правосуддя перемогло. У сучасному світі неможливо прояв дискримінації, всі люди однакові, ніхто не має права принижувати іншого незалежно від кольору шкіри, віросповідання і будь - якого іншого зовнішньої відмінності", - написала Олена.

Також Олена Макайя закликала поважати всіх людей у світі не залежно від їх кольору шкіри.

"Ми всі різні, однакових людей немає, навіть Близнюки відрізняються. І цим наш світ прекрасний. Поважаймо один одного і берегти наш світ. Дякуємо всім, хто підтримує нашу сім'ю, для нас це дуже важливо. З повагою, Мішель і Олена Макайя", - резюмувала вона.

Суд покарав таксиста, який образив темношкірого чоловіка (facebook.com/lena.makayamelnikova)

Як все було

У Запоріжжі стався расистський скандал з таксистом компанії Bolt, який приїхав на виклик, але потім побачив українку з темношкірим чоловіком відмовився їх везти. Крім того, він сказав образливі слова, мовляв, "мавп не возить". Таксист свою провину заперечував і сказав, що нічого такого не говорив і його не так зрозуміли.

Чоловік Олени з Конго колись приїхав вчитися в Україну і вирішив тут залишитися. Він одружився з нею понад тридцять років тому, але ніколи не стикався з таким ставленням.

Для довідки

Стаття 173 кодексу України про адміністративні правопорушення визначає дрібне хуліганство як нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.