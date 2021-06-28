Сільпо потрапило в скандал через вишиванки: з винуватцем вже розбираються

Компанія Fozzy Group потрапила в грандіозний скандал через висловлювання про вишиванки одного з комерційних директорів в соціальних мережах. У компанії вже відреагували на інцидент і пообіцяли у всьому розібратися.

Що стало причиною скандалу і що повідомили в компанії – читайте в нашому матеріалі нижче.

Хто такий Слава Баранський і що він написав

Слава Баранський - журналіст і вказується, що він є співвласником "Лайфхакера" і засновником LIVE.LOVE. Також його називають фахівцем з маркетингу, а у себе в акаунтах він пише, що є партнером-засновником в Московській компанії "Паліндром" і автором книги "сумнів".

Першим про Славу Баранського написав активіст Сергій Стерненко. Він опублікував кілька скриншотів з публікацій Баранського і розкритикував його за любов до репера Басті.

"Слава явно не в тій країні живе, оскільки симпатизує любителю окупації Басті, вважає, що у тих, кому він не подобається за "кримнашизм", є сільська тупість і як типовий росіянин стебеться зі слова "гідність", - написав Стерненко і зазначив, що Баранський працює директором у Fozzy Group.

Скандал почав набирати обертів і в мережі з'явилася ще одна картинка Баранського, де він написав по-хамськи про вишиванки.

"Радує, що рік від року е * * нута звичка натягувати вишиванки на людях відходить у минуле", - написав Баранський.

Пізніше користувачі почали публікувати й інші мерзенні висловлювання Баранського. А власник цих акаунтів почав швидко підчищати свої сторінки, а деякі - просто видалив повністю.

"Ось так Fozzy Group дбають про репутацію, виділяють мільйони на благодійність, проводять круті рекламні компанії, а потім бац - виродок на посаді директора з маркетингу Слава Баранський топить всю компанію своїми постами про підтримку кримнашиста Басти, неповагу до Революції Гідності та до українських національних символів", - написала Аліна Бондар.

Скриншоти

Позиція Fozzy Group

У компанії на скандал відреагували швидко й уточнили, що Слава Баранський не є директором з маркетингу всієї компанії, а 4 місяці тому прийшов працювати маркетинг-директором одного зі стартапів в компанії.

Також у керівництві компанії зазначили, що вони є повністю проукраїнськими й не підтримують висловлювання Баранського.

"Fozzy Group і всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими. Ми підтримуємо державний суверенітет і працюємо на розвиток нашої країни. У публікаціях, що зараз ходять в соцмережах, є звинувачення в не патріотичності одного з наших співробітників. По-перше, ми розуміємо, чим викликане обурення, і як група компаній не поділяємо такі висловлювання. По-друге, хочемо зазначити, що Слава Баранський не є директором з маркетингу Fozzy Group. Слава приєднався як маркетинг-директор одного зі стартапів групи 4 місяці тому. Тому, сталася помилка в ролі слави в групі. Відповідно, ми хочемо уникнути помилок, зі свого боку. Рішення про подальшу співпрацю зі Славою ми будемо приймати після детального вивчення всіх фактів. На цей момент Слава склав свої повноваження на період службового розслідування", - сказано в повідомленні.

Слава Баранський спробував виправдатися

Він написав на своїй сторінці, що перегнув палицю і його висловлювання були неправильно сприйняті суспільством.

"Дуже хочу пояснити своє бачення інциденту з моїми сторізами. Мені хочеться передати контекст ситуації, що це були висловлювання — грубі та цинічні — для кола друзів і знайомих, які знають мене, знають мою проукраїнську позицію і знають контекст, в якому писалося кожне повідомлення. Бачу і для них я перегнув палицю. Коли я писав про вишиванки, розумію, в це тепер складно повірити, але ідея була в тому, що мені хотілося б, щоб Україна, використовуючи свої суперпотужні символи, рухалася вперед, наповнювала їх новими смислами, створювала з таких елементів нову історію. Вперед нам потрібно бігти у 2 рази швидше європейських країн. І так по кожній тезі. Вкладався один сенс, прочитався інший. Я був вражений скількох людей це образило і мені вкрай шкода", - йдеться в повідомлення.

Крім того, Баранський підкреслив, що дотримується проукраїнської позиції та нагадав, що член його сім'ї пішов добровольцем з Майдану. Також він прояснив свою позицію з приводу Криму і Донбасу.

"У 2014-му році я втратив улюблену роботу через свою позицію щодо українського Криму, а потім і Донбасу — це є і будуть наші території", - зазначив Баранський.