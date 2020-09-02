У Запоріжжі чоловік мало не застрелив "копа": не хотів надягати маску в автобусі

Вранці 1 вересня у Запоріжжі пасажирові автобуса зробили зауваження за те, що він знаходиться в салоні без маски. Він агресивно відреагував на це і мав намір з'ясувати відносини зі співробітником поліції за допомогою пістолета.

Інцидент в громадському транспорті почався з того, що водій зробив зауваження чоловікові без маски, але у відповідь він почув лише нецензурну лайку. Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області.

Свідком конфлікту став поліцейський, який вирішив втрутитися в ситуацію і підтримати законні претензії водія. Після цього пасажир дістав револьвер, притиснув його до грудей правоохоронця і зажадав, щоб він вийшов разом з ним з автобуса.

Пістолет хулігана (фото: zp.npu.gov.ua)

Поліцейський відразу скрутив хулігана і викликав підкріплення. У відділку з'ясувалося, що хуліган - 40-річний місцевий житель, у якого вже є судимості за майнові злочини та злочини пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Також у нього вилучили пістолет "Флобер", який направили на криміналістичну експертизу.

Майор поліції Денис Короневич, який затримав хулігана (фото: zp.npu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років позбавлення волі.

Майор поліції Денис Короневич не вважає цей епізод надзвичайною подією, на його думку, кожен поліцейський повинен завжди бути готовим протидіяти правопорушенням і захищати громадян.

Нагадаємо, під Сумами "коп" погрожував пістолетом жінкам з дитиною через маску.

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