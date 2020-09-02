Під Сумами "коп" погрожував пістолетом жінкам з дитиною через маску

Поліцейський дістав пістолет і направив на жінок з дитиною
У місті Путивль Сумської області поліцейський дістав пістолет і погрожував жінкам з дитиною через те, що за півтори години до цього вони заходили в магазин без масок.
Туристки прямували в наметове містечко, але по дорозі вирішили зайти в магазин. При цьому на них не було масок, і продавчиня зробила їм зауваження. Після цього вони повернулися до машини і зайшли в магазин вже в масках. На місці також були співробітники поліції, які провели з ними бесіду. Про це повідомляє громадська організація "Стоп корупції" в Facebook.
На Сумщині патрульний поліцейський погрожував пістолетом жінкам з дитиною. Причина – за півтори години до того смороду...Опубліковано Стоп корупції Вівторок, 1 вересня 2020 р.
Через півтори години ці ж поліцейські зловили жінок на вулиці і почали вимагати, щоб вони підписали протокол про адміністративне правопорушення, яке передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Жінок попросили пройти у відділок поліції. Після цього вони сіли в машину, щоб забрати паспорти, але вирішили поїхати. Поліцейські почали кидатися на авто, і один з них дістав пістолет.
Під дулом пістолета жінок змусили вийти з машини, в якій знаходилася дитина. На жінок був складений адмінпротокол.
У мережі більшість людей стали на бік жінок, і кажуть, що за таке "копа" необхідно відправити на перевірку до психіатра. Але деякі говорять, що дане відео вирвано з контексту і не видно, що там відбувалося насправді.
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