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Під Сумами "коп" погрожував пістолетом жінкам з дитиною через маску

Суми, Середа 02 вересня 2020 07:02
Під Сумами "коп" погрожував пістолетом жінкам з дитиною через маску
Чоловік з пістолетом у руці (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Поліцейський дістав пістолет і направив на жінок з дитиною

У місті Путивль Сумської області поліцейський дістав пістолет і погрожував жінкам з дитиною через те, що за півтори години до цього вони заходили в магазин без масок.

Туристки прямували в наметове містечко, але по дорозі вирішили зайти в магазин. При цьому на них не було масок, і продавчиня зробила їм зауваження. Після цього вони повернулися до машини і зайшли в магазин вже в масках. На місці також були співробітники поліції, які провели з ними бесіду. Про це повідомляє громадська організація "Стоп корупції" в Facebook.

На Сумщині патрульний поліцейський погрожував пістолетом жінкам з дитиною. Причина – за півтори години до того смороду...

Опубліковано Стоп корупції Вівторок, 1 вересня 2020 р.

Через півтори години ці ж поліцейські зловили жінок на вулиці і почали вимагати, щоб вони підписали протокол про адміністративне правопорушення, яке передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Жінок попросили пройти у відділок поліції. Після цього вони сіли в машину, щоб забрати паспорти, але вирішили поїхати. Поліцейські почали кидатися на авто, і один з них дістав пістолет.

Під дулом пістолета жінок змусили вийти з машини, в якій знаходилася дитина. На жінок був складений адмінпротокол.

У мережі більшість людей стали на бік жінок, і кажуть, що за таке "копа" необхідно відправити на перевірку до психіатра. Але деякі говорять, що дане відео вирвано з контексту і не видно, що там відбувалося насправді.

  • Звільнити з роботи без права повернення на будь-яку посаду в поліції. Вони, вірніше їх більшість у нас схожі на бандитів, і ворогів власного народу. Ось коли пройшла так звана реформа жодного доброго слова не чула. Але повинен бути вихід. Порушив закон, гнати в шию;
  • Яке тут адмінпорушення, цей дебіл погрожував зброєю простим людям. Це службовий злочин, таким виродкам не можна давати зброю в руки;
  • Вирвано з контексту. Складно з такого відео і коментарю судити про ситуацію. Звичайно, якщо це правда, то "коп" хворий на голову.

Нагадаємо, селяни врятували молоду українку від п'яного поліцейського-ґвалтівника.

Раніше п'яний майор наїхав на трьох дівчат-курсанток у Києві.

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