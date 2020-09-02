В Запорожье мужчина чуть не застрелил "копа": не хотел надевать маску в автобусе

Утром 1 сентября в Запорожье пассажиру автобуса сделали замечание за то, что он находится в салоне без маски. Он агрессивно отреагировал на это и намеревался выяснить отношения с сотрудником полиции с помощью пистолета.

Инцидент в общественном транспорте начался с того, что водитель сделал замечание мужчине без маски, но в ответ он услышал только нецензурную брань. Об этом сообщает Национальная полиция Запорожской области.

Свидетелем конфликта стал полицейский, который решил вмешаться в ситуацию и поддержать законные претензии водителя. После этого пассажир достал револьвер, прижал его к груди правоохранителя и потребовал, чтобы он вышел вместе с ним из автобуса.

Пистолет хулигана (фото: zp.npu.gov.ua)

Полицейский сразу скрутил хулигана и вызвал подкрепление. В отделении выяснилось, что хулиган - 40-летний местный житель, у которого уже есть судимости за имущественные преступления и преступления связанные незаконным оборотом наркотиков. Также у него изъяли пистолет "Флобер", который направили на криминалистическую экспертизу.

Майор полиции Денис Короневич, который задержал хулигана (фото: zp.npu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет лишения свободы.

Майор полиции Денис Короневич не считает этот эпизод чрезвычайным событием, по его мнению, каждый полицейский должен всегда быть готовым противодействовать правонарушениям и защищать граждан.

Напомним, под Сумами "коп" угрожал пистолетом женщинам с ребенком из-за маски.

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