Голодував, не міг ходити і дихати: в Запоріжжі в лікарню привезли малюка в жахливому стані

У Запоріжжі мати морила дитину голодом і знущалася (Колаж РБК-Україна)

У Запоріжжі мати морила маленького сина голодом і знущалася над ним

У Запоріжжі матір знущалася зі свого маленького сина і довела його до реанімації. Малюка привезли до лікарні у жахливому стані. Він не міг стояти, дихати, а на шкірі були страшні плями.

Як розповіли волонтери із Запоріжжя, їм зателефонував лікар з дитячої лікарні та попросив про допомогу. В медичний заклад привезли маленького Кирюшу, якого поліція забрала у мами. Вона знущалася з хлопчика, не годувала його. Деталі повідомила Злата Некрасова на своїй сторінці в Facebook.

"Поступив до лікарні малюк, звуть Кирюша, привезла його поліція, вилучили у мами, він дуже голосно плакав, сусіди не витримали та викликали поліцію. І Слава Богу. Малюк був доставлений в лікарню у важкому стані, у нього було важке дихання, мабуть, через довгу істерику, також у нього проблема зі шкірою та атрофія м'язів", - повідомила Некрасова.

Вона додала, що дитину негайно помістили в реанімацію, вона дуже худа. Судячи з його стану, його довго не годували та не давали йому самостійно ходити. Волонтери та запорізький фонд допомоги взяли хлопчика під опіку, щоб допомогти йому швидше встати на ноги. Відео з Кирилом можна подивитися тут.

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