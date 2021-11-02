У Запоріжжі бабуся насильно змушувала онуку кататися на гойдалкці (відео)
У Запоріжжі бабуся, яка гуляла з онукою на дитячому майданчику, насильно садила її на гойдалку та била по голові.
Відео оприлюднили в Telegram-каналі "Запоріжжя ХЗП".
Так, інцидент стався в Шевченківському районі міста.
На відео видно, що бабуся гуляла з онукою на дитячому майданчику. Однак, в якийсь момент вона почала вимагати, щоб дівчинка пішла кататися на гойдалках. Дівчинка відмовилась, але літня жінка вирішила насильно покатати внучку.
Зокрема, у той момент жінка спіткнулася й впала сама прямо на онучку. Коли старенька встала, то ще надавала дитині потиличників.
Також, попри небажання кататися, дівчинка все ж сіла на гойдалку. Тоді бабуся сіла на дитячому майданчику й спостерігала за онукою.
У коментарях користувачі вражені від вчинку літної жінки.
- У дитини надалі слово гойдалки буде страхом;
- Дати потиличників за те що дитина не хоче кататися на гойдалці? Серйозно? Я сподіваюся там є адекватні батьки;
- Дівчина йде й оглядається, видно часто отримує;
- Вони б ще дитину насильно з гірки спустила;
- А чому ніхто не втрутився і не врятував дитину!;
- Де батьки дівчинки? Вони знають, що так поводяться з їх донькою.
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