У Херсоні школяр постійно знущався з учнів і викладачів: провокував та штовхав

У Херсоні учень дев'ятого класу знущався з восьмикласника. Зазначається, що на це намагались вплинути вчителі та батьки, однак це не дало ніякого результату. Тому на нього склали протокол.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції області.

Так, школяр систематично знущався і здійснював психологічне насильство над учнем молодшого класу та іншими дітьми. Зокрема, на нього намагалися вплинути батьки й вчителі, проте ніякого результату це не дало. Тому керівник навчального закладу змушена була повідомити про булінг в поліцію.

У поліції розповіли, що правоохоронці поспілкувалися з обома хлопцями, їх батьками, однокласниками дітей та керівництвом школи. В підсумку усі підтвердили, що кривдник має запальний характер, чіпляється до дітей, провокує на конфлікти, ображає та може штовхнути.

Також він з неповагою ставиться до вчителів та висловлювався у їх адресу нецензурними словами. Однак, сам булер ніяк не пояснив причини своїх дій.

За фактом події правоохоронці склали на школяра адмінпротокол за ст. 173-4 ("Булінг учасника освітнього процесу") КУпАП.