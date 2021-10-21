ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Херсоні школяр постійно знущався з учнів і викладачів: провокував та штовхав

Новость на русском →
Херсон , Четвер 21 жовтня 2021 20:05
У Херсоні школяр постійно знущався з учнів і викладачів: провокував та штовхав Школяря у Херсоні знущався з однокласників (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсоні учень дев'ятого класу знущався з восьмикласника. Зазначається, що на це намагались вплинути вчителі та батьки, однак це не дало ніякого результату. Тому на нього склали протокол.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції області.

Так, школяр систематично знущався і здійснював психологічне насильство над учнем молодшого класу та іншими дітьми. Зокрема, на нього намагалися вплинути батьки й вчителі, проте ніякого результату це не дало. Тому керівник навчального закладу змушена була повідомити про булінг в поліцію.

У поліції розповіли, що правоохоронці поспілкувалися з обома хлопцями, їх батьками, однокласниками дітей та керівництвом школи. В підсумку усі підтвердили, що кривдник має запальний характер, чіпляється до дітей, провокує на конфлікти, ображає та може штовхнути.

Також він з неповагою ставиться до вчителів та висловлювався у їх адресу нецензурними словами. Однак, сам булер ніяк не пояснив причини своїх дій.

За фактом події правоохоронці склали на школяра адмінпротокол за ст. 173-4 ("Булінг учасника освітнього процесу") КУпАП.

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області директора судитимуть за булінг у школі.

Також ми писали, що під Харковом школяр знущався з учнів та вчителів.

Читайте РБК-Україна в Google News
булінг
LITE
Свято 21 жовтня: що суворо заборонено робити в цей день, головні прикмети
Свято 21 жовтня: що суворо заборонено робити в цей день, головні прикмети