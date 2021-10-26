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У Харкові мати била маленького сина в прямому ефірі Instagram: малюк заляканий і виснажений

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Харків, Вівторок 26 жовтня 2021 08:32
У Харкові мати била маленького сина в прямому ефірі Instagram: малюк заляканий і виснажений У Харкові мати била сина під час трансляції в соцмережі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові жінка била в прямому ефірі власного 4-річного сина. Це сталося під час трансляції в Instagram.

Про кричущий випадок повідомили на сторінці ювенальної превенції ГУНП в Харківській області в Facebook.

Дитину у матері тимчасово забрали

Такий факт виявили в результаті моніторингу соціальних мереж. Пізніше поліцейські встановили особу матері та дитини.

Даний факт зареєстрований в поліції в Харківській області. З матір'ю проведено профілактичну бесіду про недопущення застосування насильства щодо малолітньої дитини та складено адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП.

Дитину тимчасово помістили в лікарню.

Систематичне побиття

Відзначимо, що раніше в Telegram-каналі Типовий Харків вже повідомляли, що мешканка Харкова регулярно б'є в прямому ефірі свого сина.

"Дана особа регулярно б'є в прямому ефірі Instagram свого сина. Живе в Харкові. Також б'є його на вулиці, дитина залякана і виснажена... Дитина дуже погано говорить в 4 роки, ходить з соскою, кричить їй "Карина, не бий"...",- написали в пабліку.

У Харкові мати била маленького сина в прямому ефірі Instagram: малюк заляканий і виснаженийУ Харкові мати била маленького сина в прямому ефірі Instagram: малюк заляканий і виснажений

У Харкові мати била сина в прямому ефірі (скріншот)

Як ми раніше писали, у Києві виявили немовля в покинутій будівлі, а мати дитини була п'яна.

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