RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожском цирке акробаты сорвались с высоты: подробности инцидента (видео)

В Запорожье артисты цирка сорвались с высоты (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

В Запорожском цирке произошел несчастный случай, когда во время выступления акробаты упали с 5-метровой высоты. Видео этого инцидента было опубликовано в местных пабликах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Акцент".

Что известно

Сообщается, что во время исполнения номера артисты, молодой парень и девушка, упали на пол арены цирка.

В результате оба получили серьезные травмы - предварительно у парня сломана нога, а девушка получила сотрясение мозга.

Причина произошедшего чрезвычайного инцидента пока неизвестна. Также не сообщается, была ли это ошибка артиста.

 

Недавно мы рассказывали, что во Львовской области пьяные работники ТЦК "закрыли" волонтера и чуть не избили женщину.

Также мы писали, что в Днепре медики спасли 22-летнего защитника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье