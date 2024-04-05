Запишитесь к парикмахеру: 5 признаков, что вам нужно подстричься

Прическа потеряла форму

Если волосы потеряли объем, то, скорее всего, нужно записаться к парикмахеру, чтобы освежить стрижку.

Это поможет волосам быстрее восстановиться и шевелюра будет ежедневно выглядеть эффектно даже без специальной укладки.

Чтобы волосы всегда были ухоженными, необходимо стричь кончики каждые 6-8 недель.

Укладка занимает больше времени

Если вы укладываете волосы, как обычно, но прическа выглядит еще хуже, чем до начала процедуры, то причиной этого может быть пасмурная погода или время сменить шампунь

Однако, возможно, стоит просто сходить в парикмахерскую и обновить прическу.

У вас есть челка

Вам придется подстригать челку, скорее всего, каждые три-четыре недели. Кое-кто делает это еще чаще - каждые две недели.

Главное, что следует помнить - это не поддаваться желанию подстричь челку самостоятельно. Ведь потом придется долго ждать, когда она отрастет, чтобы исправить все недостатки.

После душа концы высыхают быстрее

Не все знают, что волосы должны сохнуть равномерно. Когда этого не происходит, считайте, что пора подстричься.

Если кончики волос высыхают почти сразу после того, как вы вышли из душа, это свидетельствует о том, что кончики стали более пористыми и не могут удерживать влагу.

Есть много причин, почему происходит этот процесс. К примеру, вы пересушиваете волосы или просто имеете дело с секущими кончиками.