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Как можно пожарить котлеты без масла: лайфхак из сети

Понедельник 12 февраля 2024 13:38
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Как можно пожарить котлеты без масла: лайфхак из сети Как жарить котлеты без масла (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Одно из самых простых в приготовлении мясных блюд - котлеты. Готовят их из разного мяса. Чтобы это жареное блюдо было полезнее, можно готовить совершенно без растительного масла.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что добавить в фарш, чтобы котлеты получились вкусными и сочными.

При написании использовали следующие источники: TikTok-страница блоггерши "iren.lazun" и сайт The denver post.

Как жарить котлеты без масла

Котлеты должны быть с немного хрустящей корочкой. Эту корку можно получить без лишнего масла.

Нужно хорошо разогреть сковороду с небольшим количеством воды и выложить пергаментный лист. Затем выложите котлеты, накройте вторым листом и жарьте под крышкой.

Вода пропитает пергамент и котлеты хорошо приготовились.

@iren.lazun Розігріваємо сковорідку, застеляємо пергаментом, викладуємо котлетки (можна і не тільки), накриваємо кришкою і смажимо з двох сторін до готовності. Я ще додаю трохи води під пергамент (можна без). #котлетирецепт #котлети #лайфхакидлямам #котлетырецепт #котлетыпп #советыдляпохудения #диетадюкана #ппеда #ппедабыстро #рецептза5минут #recipevideo #foodie #ukraine__top #українатоп Cooking Time - Lux-Inspira

Что добавлять в котлеты

Следует замачивать белый хлеб для фарша не в молоке, а в обычной воде.

Многие думают, что хлеб в мясной фарш добавляют только для экономии стоимостного продукта. На самом деле он очень важный компонент. Ведь именно благодаря хлебным котлетам получаются сочными, мягкими и нежными. При этом на 1 кг мяса следует взять не менее 250 г белого хлеба, который замачивают в воде.

Также, если вы готовите котлеты из говядины или свинины без добавления куриного, индюшачьего фарша, нужно добавлять и белок, и желток. В противном случае котлеты потеряют весь сок во время приготовления.

Добавим, что приготовление котлет - это не только жаркая на сковороде. Есть еще один этап - пропаривание. Готовые котлеты складываются в кастрюлю, на дно наливается чистая вода и ставится на огонь.

Пропаривание производится под крышкой и придает блюду мягкость и сочность.

Раньше мы сообщали, как приготовить вкусные котлеты по-немецки.

Также мы писали, какой хлеб нельзя добавлять в котлетный фарш.

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