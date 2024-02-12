Как можно пожарить котлеты без масла: лайфхак из сети

Одно из самых простых в приготовлении мясных блюд - котлеты. Готовят их из разного мяса. Чтобы это жареное блюдо было полезнее, можно готовить совершенно без растительного масла.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что добавить в фарш, чтобы котлеты получились вкусными и сочными.

Как жарить котлеты без масла

Котлеты должны быть с немного хрустящей корочкой. Эту корку можно получить без лишнего масла.

Нужно хорошо разогреть сковороду с небольшим количеством воды и выложить пергаментный лист. Затем выложите котлеты, накройте вторым листом и жарьте под крышкой.

Вода пропитает пергамент и котлеты хорошо приготовились.

Что добавлять в котлеты

Следует замачивать белый хлеб для фарша не в молоке, а в обычной воде.

Многие думают, что хлеб в мясной фарш добавляют только для экономии стоимостного продукта. На самом деле он очень важный компонент. Ведь именно благодаря хлебным котлетам получаются сочными, мягкими и нежными. При этом на 1 кг мяса следует взять не менее 250 г белого хлеба, который замачивают в воде.

Также, если вы готовите котлеты из говядины или свинины без добавления куриного, индюшачьего фарша, нужно добавлять и белок, и желток. В противном случае котлеты потеряют весь сок во время приготовления.

Добавим, что приготовление котлет - это не только жаркая на сковороде. Есть еще один этап - пропаривание. Готовые котлеты складываются в кастрюлю, на дно наливается чистая вода и ставится на огонь.

Пропаривание производится под крышкой и придает блюду мягкость и сочность.