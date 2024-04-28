Запеченный драник с мясом и грибами: очень вкусное блюдо из обычных продуктов

Готовим запеченный драник с фаршем и грибами

Для удобства блогерша разделила список ингредиентов на три части (сам драник, мясная котлета и соус). По словам автора рецепта, это блюдо очень вкусное и точно стоит вашего внимания.

Итак, для приготовления драника вам понадобятся следующие продукты:

4 картофелины

1 лук

столовая ложка муки

столовая ложка сметаны

1 яйцо

соль с перцем и сухой чеснок - по вкусу

1 чайная ложка лимонного сока (по желанию).

А для мясной котлеты возьмите следующие ингредиенты:

500 граммов фарша

половину луковицы

соль, чеснок, сушеные травы, перец - по вкусу.

Для соуса возьмите:

6-8 шампиньонов

сухой чеснок

100 граммов сыра

соль и перец - по вкусу

150 миллилитров сливок

1 луковицу.

Дерун в духовке - видео

Описание рецепта

Начнем приготовление. Натрите картофель и лук, обязательно делайте это одновременно, чтобы масса для драника не стала темной. Затем отожмите натертые овощи, добавьте туда яйцо и муку, а также сметану, немного лимонного сока, соль и перец.

Из этой массы у вас получится два больших деруна. Выкладывайте "тесто" на нагретую сковороду с маслом, когда первая сторона подрумянится - переверните драник. Здесь стоит учесть, что "лепешка" будет мягкой и может порваться. Поэтому переворачивайте ее с помощью тарелки.

Драники (скриншот)

Мясная котлета готовится просто - натрите в фарш половинку лука, добавьте специи и обязательно "выбейте" массу. Затем равномерно выложите все это на сковороду. Жарьте и переворачивайте котлету так же, как и драники.

Котлета для драников (скриншот)

А для соуса обжарьте нарезанные грибы и лук, добавьте сливки, специи. Затем тушите все это 5-7 минут, до загущения.

Далее возьмите форму для запекания. Выложите первый драник, сверху выливайте треть грибного соуса, затем присыпьте натертым сыром. Далее кладите котлету, снова добавьте грибной соус и сыр, закрывайте вторым драником и вылейте остатки соуса и засыпьте все сыром.

Готовый драник (видео)

Запекайте драник в течение 10 минут. Затем, когда блюдо немного остынет, нарезайте порционно и подавайте на стол со сметаной и зеленью.