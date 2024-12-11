Запеченная курица: рецепт роскошного праздничного блюда от Владимира Ярославского

Что нужно для запеченной курицы

Для того чтобы приготовить запеченную курицу на новогодний стол, необходимы следующие продукты:

целая курица - 1,8 кг

мед - 1 ст. л.

сливочное масло - 200 г

растительное масло - 1 ст. л.

картофель или батат - на гарнир

чеснок - 3 больших зубчика

лимонная цедра - с 1 большого лимона

розмарин - несколько веточек

лимон - 1 шт.

соль - по вкусу

кориандр - 0,5 ч. л.

паприка - 0,5 ч. л.

сухой чеснок - 0,5 ч. л.

сушеные томаты - 0,5 ч. л.

куркума - 0,5 ч. л.

горчица - 0,5 ч. л.

базилик - 0,5 ч. л.

сушеный укроп - 0,5 ч. л.

черный перец - по желанию

Как запекать курицу с овощами

Для того чтобы приготовить на Новый год запеченную курицу с хрустящей корочкой и нежным мясом, курицу нужно предварительно подготовить. Тщательно промойте птицу, удалите шею.

После этого курицу можно либо натереть внутри половиной специй, либо замочить в солевом растворе на ночь. Для пресолтинга на 2 л чистой питьевой воды требуется 50 г соли. В раствор нужно положить курицу и поставить в холодильник примерно на 12 часов.

Для того чтобы запеченная курица имела характерную корочку, приготовьте ароматное масло. Для этого в теплое масло нужно добавить цедру лимона или другого цитрусового. Также нужно добавить измельченный розмарин, почищенный и пропущенный через пресс чеснок, остальные специи и мед.

Часть мягкого масла со специями нужно поместить под кожуру курицы, а остальным - смазать крылья, ножки и грудку птицы. Также внутрь курицы нужно положить разрезанный пополам лимон.

Для того чтобы курица держала форму, ее необходимо перевязать шпагатом. После этого переложите курицу на противень.

Рядом можно выложить гарнир - почищенные и надрезанные небольшие картофелины или другие корнеплоды. Их нужно смазать растительным маслом.

Поместите противень в разогретую до 175 градусов в духовку и запекайте курицу в течение 1,5 часа. Если некоторые части птицы запекаются быстрее, их можно перекрыть фольгой, чтобы корочка была равномерной.

В зависимости от духовки может потребоваться еще 10-15 минут, поэтому курицу следует проверить на готовность.