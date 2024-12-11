Запеченная курица: рецепт роскошного праздничного блюда от Владимира Ярославского

Запеченная курица - это классика для праздничного стола. Благодаря рецепту от известного шеф-повара праздничное меню получит новые вкусовые оттенки, а запеченная курица будет незабываемой.
О том, как приготовить запеченную курицу к Новому году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Владимира Ярославского.
Для того чтобы приготовить запеченную курицу на новогодний стол, необходимы следующие продукты:
Для того чтобы приготовить на Новый год запеченную курицу с хрустящей корочкой и нежным мясом, курицу нужно предварительно подготовить. Тщательно промойте птицу, удалите шею.
После этого курицу можно либо натереть внутри половиной специй, либо замочить в солевом растворе на ночь. Для пресолтинга на 2 л чистой питьевой воды требуется 50 г соли. В раствор нужно положить курицу и поставить в холодильник примерно на 12 часов.
Для того чтобы запеченная курица имела характерную корочку, приготовьте ароматное масло. Для этого в теплое масло нужно добавить цедру лимона или другого цитрусового. Также нужно добавить измельченный розмарин, почищенный и пропущенный через пресс чеснок, остальные специи и мед.
Часть мягкого масла со специями нужно поместить под кожуру курицы, а остальным - смазать крылья, ножки и грудку птицы. Также внутрь курицы нужно положить разрезанный пополам лимон.
Для того чтобы курица держала форму, ее необходимо перевязать шпагатом. После этого переложите курицу на противень.
Рядом можно выложить гарнир - почищенные и надрезанные небольшие картофелины или другие корнеплоды. Их нужно смазать растительным маслом.
Поместите противень в разогретую до 175 градусов в духовку и запекайте курицу в течение 1,5 часа. Если некоторые части птицы запекаются быстрее, их можно перекрыть фольгой, чтобы корочка была равномерной.
В зависимости от духовки может потребоваться еще 10-15 минут, поэтому курицу следует проверить на готовность.
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