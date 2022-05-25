У Росії закінчуються ракети. Окупанти вже пускають у хід "радянську спадщину"

Ракетні удари по Україні на третій місяць війни дуже відрізняються від тих, які були в перші тижні. Тактика обстрілів теж змінилася - раніше вони були хаотичними, а зараз довго вибирають ціль.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю для Радіо Свобода Крим. Реалії , запаси ракет у росіян починають виснажуватися.

Ракет у росіян стає менше

"По-перше, вичерпуються запаси. За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то вже використано близько 60 відсотків запасів. За деякими видами, навіть більше - 70%. Є відповідні нормативні вимоги по пороговому рівню, який необхідно тримати у військах, і за тими ж Іскандерами цей пороговий рівень вже настав", - пояснив Скібіцький.

Він додав, що Росія не може поповнювати запас також швидко, як Радянський Союз. Вони не володіють такими потужностями швидкого виробництва високоточної зброї.

"Тим більше економічні санкції, політичні санкції, накладені на РФ, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати комплектуючі іноземного виробництва", - пояснив представник ГУР.

Він зазначив, що російські військові почали знімати зі зберігання ракети, які були зроблені ще за часів СРСР. Наприклад, ракети "Точка У" зняли з виробництва ще у 2018 році та замінили їх Іскандерами.

Старі ракети іноді падають в поле

Старі ракети в деяких випадках не долітають до цілі, а падають в полях. І тому росіяни змінили тактику використання своїх високоточних ракет.

"Дефіцит у них є, активні бойові дії вони вже так не ведуть з використанням саме високоточного озброєння. Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об'єкту застосовувалося дві або чотири ракети, то зараз чітко вибирається об'єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату", - сказав Скібіцький.

Він додав, що російські військові використовують зараз балістичні або крилаті ракети наземного, морського або повітряного базування.

"Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточної зброї, високоточних боєприпасів у РФ на граничному такому рівні", - підкреслив представник ГУР.

Радянські ракети вразливі для ППО

Як вважає військово-політичний експерт Олександр Коваленко, РФ б'є по території України старими радянськими ракетами з низькою точністю, але потужною бойовою частиною.

"Сьогодні найнебезпечнішою ракетою є Х-22. Це стара радянська ракета, у якої просто катастрофічна "точність". Там відхилення можуть бути й 200, і 300 метрів, і навіть більше. У них, крім усього іншого, було чимало проблем, коли вони були новими, — в 1960-х роках, в першу чергу, з паливними системами. У них навіть могли відмовляти двигуни під час польоту", - пояснив експерт в ефірі марафону.

Саме бойова частина цих старих ракет становлять найбільшу небезпеку. За словами Коваленка, в такій ракеті міститься 960 кг вибухової речовини.

"У радянські часи розв'язали проблему з точністю саме бойовою частиною - навіть якщо не потрапили в ціль, і ракета впала в 100, у 200 метрах, за рахунок потужної осколково-фугасної бойової частини пошкодження ціль отримає. А тепер ситуація така, що ці ракети в більшості своїй випускаються по території України", - пояснив експерт.

Він додав, що саме такі ракети були випущені по Одесі та Одеській області.

Як довго Росія може обстрілювати Україну

За словами Коваленка, ракетні можливості у РФ досить великі - там багато різних ракет ще радянського періоду.

"Навіть ті, які вони перестали часто використовувати — крилаті ракети "Калібр" і "Іскандер", — вони у них залишаються на складах в так званому недоторканному запасі. Але щодо застосування, якщо говорити про Х-22, це стара радянська ракета, яка вразлива для ППО — більш ніж "Калібр" або "Іскандер", тому чим більше ми заглиблюємося в цю радянську спадщину, тим більше їх ракети є вразливими для ППО України", - уточнив експерт.