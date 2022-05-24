ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Армія РФ перекидає ракетні комплекси "Іскандер-М" до кордону з Україною

Новость на русском →
Мінськ, Вівторок 24 травня 2022 07:02
Армія РФ перекидає ракетні комплекси "Іскандер-М" до кордону з Україною ОТРК "Іскандер-М" (Фото: sng.fm)
Автор: Константин Широкун

В останні дні істотно зростає загроза нанесення ракетних і авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури. Це пов'язано з тим, що агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" в Брестську область на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, на Волинському і Поліському напрямках окремі підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Нагадаємо, з початку травня російські війська в Луганській області посилили обстріли населених пунктів. Тільки за вчорашній день в регіоні зруйновані 70 житлових будинків в декількох селищах і містах, включаючи Сєвєродонецьк, Золоте і Миколаївку.

Зазначимо, 22 травня українські військові відбили атаку противника в селищі Метелкіне, який знаходиться неподалік від Сєвєродонецька.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь ракетный удар Війська РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України