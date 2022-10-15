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Запаситесь водой: что делать при отключении водоснабжения

Как бережно использовать воду (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Россияне продолжают атаковать критическую инфраструктуру Украины. Это приводит к повреждениям, разрушениям и аварийным отключениям в домах гражданского населения.

Styler подготовил ряд советов, что делать на случай отсутствия водоснабжения и как бережно пользоваться водой дома.

Как экономить воду дома

Установите счетчик горячего и холодного водоснабжения.

Если в вашем доме нет общего или индивидуального счетчика, счет за использование воды распределяется равномерно между всеми жителями. Это значит, что вы можете заплатить за то, чем даже не пользовались.

Устройте или замените неисправную сантехнику и краны.

Протекающий унитаз - это почти 72 000 литров в год бесполезно израсходованной воды. Подтекает кран - до 200 литров в сутки и около 6000 литров в месяц. Поэтому проверяйте исправность сантехники и своевременно ремонтируйте в случае поломки.

Не забывайте плотно закрывать краны.

Проверяйте, чтобы из крана не капала вода, ведь это тоже расход воды. Если вода капает, когда кран закрыт плотно, то это может быть протекание какой-то части сантехники.

Используйте экономные насадки-распылители для душа.

Такое изобретение позволит сэкономить до 50% воды. Еще один вариант экономии - приспособление со встроенным аэратором, который обогащает струю воздухом. Он позволяет ограничить расход воды в три раза без потери объема и качества струи.

Используйте разумно.

Закрывайте кран при чистке зубов. При мытье посуды не обязательно, чтобы вода все время текла. Если моете продукты, лучше делать это в миске, а не под проточной водой. Так фрукты, овощи или мясо тоже будут очищены эффективно.

Как хранить питьевую воду, чтобы она как можно дольше была свежей

  • Купите питьевую воду в бутылках в супермаркете. Для тех, кому стандартных бутылок хватает на непродолжительное время, можно заказать ее в больших пластиковых бочках.
  • При покупке воды обращайте внимание на пластик, в котором она хранится. Он должен быть только пищевым.
  • Закрытые бутылки с водой нужно хранить вдали от солнечных лучей. В идеале, в отдельном контейнере с крышкой.

При соблюдении всех условий срок хранения питьевой воды - шесть месяцев.

Не забывайте, что потребление воды из открытых источников может быть опасно для здоровья и жизни. Для того чтобы смело пить воду любого качества в любом месте, необходимо запастись таблетками для обеззараживания воды.

Ранее мы также рассказали, как экономить электроэнергию и не страдать.

Читайте также советы опытного путешественника, как жить без света, воды и газа.

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Водоснабжение