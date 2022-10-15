Киевлян предупредили о возможных отключениях электроэнергии из-за попадания в объект в области

Фото: в Украине могут снова выключать электричество из-за разрушения объекта в Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)

Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупредил о возможных применениях графиков аварийных отключений в Украине из-за обстрела инфраструктурных объектов в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сегодня враг совершил очередное варварское нападение на критическую инфраструктуру. В результате объект энергетической инфраструктуры на Киевщине потерпел тяжелые разрушения. Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона", - говорится в сообщении.