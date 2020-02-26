Запасайтеся ліками: Землю накриє магнітна буря

Магнітна буря накриє Землю вже сьогодні, 26 лютого. Кому варто побоюватися геомагнітних коливань, як впливає на людей магнітна буря, і як уберегтися від небезпечного впливу - в матеріалі Styler.

Згідно з даними Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН), магнітна буря буде викликати погіршення самопочуття у людей в середу, 26 числа.

Землю накриє магнітна буря (скрін: ФІАН)

Магнітною (геомагнітною) бурею вчені називають обурення геомагнітного поля нашої планети. Викликані ці процеси потоками сонячного вітру, які вторгаються в магнітосферу Землю. Магнітні бурі здатні викликати збої в роботі техніки, провокувати різні катаклізми, а також впливають на самопочуття людей.

Хоча найбільший вплив магнітні бурі чинять на метеозалежних людей, гіпертоніків, тих, хто страждає різними серцево-судинними захворюваннями, а також психоемоціонально нестабільних людей, погано почувати себе можуть навіть цілком здорові люди.

Магнітна буря нагадує про себе безпричинними головним болем, мігренню, стрибками тиску. Люди можуть відчувати слабкість, втому, дратівливість, з'являються депресивні настрої і апатія.

Медики рекомендують в періоди геомагнітних коливань уникати стресів і надмірних фізичних навантажень. Варто виспатися, не зловживати кавою і відмовитися від алкоголю, дотримуватися принципів здорового харчування і питного режиму. А під рукою краще завжди тримати необхідні вам ліки.

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