Запас найважливіших продуктів: що вдома повинно бути завжди

Як зазначає експерт, всі ці продукти довго зберігаються, їх не потрібно готувати або потрібно, але в легких рецептах. А ще - вони дуже корисні для організму.

Крупа перлова

Це найдоступніший і корисний вид крупи. У такій крупі джерело складних вуглеводів, білка, клітковини, вітамінів групи в - холіну, фолатів. А ще багато фосфору, селену, марганцю і міді.

Свіже сало

У ньому міститься велика кількість жирів, в тому числі й корисних. Сало без термічної обробки - джерело лауринової кислоти та холестерину, які важливі для організму і беруть участь у багатьох процесах. Холестерин бере участь в синтезі вітаміну Д, жовчі та стероїдних гормонів. Тому не варто його так боятися.

Кілька шматочків свіжого сала дасть тривале насичення за рахунок жирів. Але потрібно контролювати його кількість.

Оселедець

Це джерело білка, тобто амінокислот, а ще ненасичених жирних кислот Омега-3, вітаміну Д, вітаміну В12, калію, фосфору і селену.

Насіння льону

Цей продукт можна знайти навіть в аптеках, бо він має важливе значення для організму. Містить Омега - 3 рослинного походження, вітаміни групи в (особливо багато тіаміну - вітаміну В1), калію, кальцію, магнію, фосфору, заліза, марганцю, міді, цинку і селену.

Насіння льону важливо ретельно розжовувати, щоб отримати максимум користі. А ще насіння льону можна додавати в каші, салати та навіть в десерти.

Сир

Він містить білок, різні види жирних кислот, в тому числі й Омега-3, кальцій, калій, фосфор, селен, вітамін В9 і вітамін РР.

Арахіс

Ці горіхи є джерелом білка, різних видів жирів, клітковини, вітамінів групи в, вітамінів Е, Н, РР, калію, магнію і фосфору. Кількість арахісу потрібно контролювати, тому, що він містить жирні кислоти класу Омега-6.

Буряк

Найдоступніший овоч, який при правильному приготуванні буде джерелом резистентного крохмалю і буде позитивно впливати на мікробіом кишечника. А ще в буряках є складні пов'язані вуглеводи, клітковина, калій і магній. Буряк зберігати можна довго.

Кукурудза варена заморожена

Містить вуглеводи, клітковину, вітамін Р, калій і цинк. У приготуванні така кукурудза дуже швидка, зберігатися вона може довго. Її досить просто розморозити.

Яловича печінка

У цьому продукті дуже багато важливих мікроелементів - вітамін В2, В3, В5, В12, А, К, залізо, цинк, селен, мідь. Також печінка відмінне джерело білка.

Яблуко

Зберігати яблука можна довго, і вони доступні за ціною. Ці фрукти є джерелами вуглеводів, клітковини, вітаміну C, калію, заліза і міді.