Вселенная поможет этим знакам Зодиака возродиться из пепла. Кто начнет все с чистого листа

Уже в скором времени представители четырех знаков Зодиака смогут начать все с нуля. Вселенная готовит для них невероятный сюрприз, которым точно нужно воспользоваться.

Скорпион

Гороскоп на ближайшие дни сулит вам судьбоносную встречу с человеком, которого вы едва ли могли ждать в своей жизни. Однако не стоит бояться знакомств с теми, кто не соответствует вашим идеалам. Пришло время пересмотреть свои ценности, только так Вселенная захочет изменить вашу жизнь к лучшему.

Близнецы

Вам стоит отпустить обиды. Не стоит думать лишь о плохом и пытаться отомстить тем, кто принес вам проблемы. Помните о "законе бумеранга", карма расставит все по своим местам. Занимайтесь своими делами и позвольте Вселенной внести свои коррективы, она вас приятно удивит.

Водолей

Подарите себе возможность попросту двигаться вперед и не тревожиться из-за пустяков. Гороскоп на конец декабря и начало января сулит вам невероятный период. Вселенная решила вас порадовать. А потому вам не придется решать сложные задачи и взваливать на себя проблемы, неудачи вам не грозят.

Дева

Звезды на вашей стороне. Начинайте покорять новые высоты и не бойтесь бросать вызов всем обстоятельствам, из-за которых вы ранее не решались сделать что-то грандиозное. Возрождайтесь из пепла и начинайте новую жизнь, у вас все получится.