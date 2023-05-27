Как охладить квартиру без кондиционера: 5 крутых способов, которые облегчат жизнь в жару

Жаркое лето очень тяжело пережить, если у вас нет кондиционера. Но даже без этой чудотехники есть способы, которые помогут вам охладить помещение и при этом не потребуют дополнительных затрат.

Плотные шторы и жалюзи

Чтобы солнце не нагревало помещение, повесьте плотные шторы или жалюзи на окна, особенно если они выходят на южную сторону. Как только солнечные часы пройдут, их можно раскрыть.

Солнцезащитная пленка на окна

Поклейте такую плёнку на окна. Она пропускает часть лучей, поэтому в помещении будет достаточно светло, но температура не поднимется.

При этом видимость из окна на улицу не ухудшится - будет такой эффект, словно вы смотрите через солнцезащитные очки.

Увлажняйте воздух

Регулярно увлажняйте помещение, главное не превышайте значение 50-60%. Во многих увлажнителях есть встроенный гигрометр, который регулирует этот уровень и включается и выключается автоматически.

Использовать вентилятор и лед

Уже нагретое помещение можно охладить с помощью вентилятора. Или заполните несколько пластмассовых бутылок кубиками льда и расставьте их в разных уголках комнаты. Когда он растопится, замените лед.

Выключите ненужную технику

Бытовая техника является дополнительным источником тепла. Если вам нужно охладить помещение, выключите все лишнее. В частности полотенцесушители в ванной и сушильную машину.