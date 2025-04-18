Упакованная зелень: названа скрытая опасность популярного продукта

Этапы загрязнения зелени

Многие факторы в цепочке поставок могут загрязнить зелень патогенными микроорганизмами, такими как кишечная палочка, листерия или сальмонелла, которые могут привести к заболеванию, госпитализации или даже хуже.

Зелень перед упаковкой моют и обрабатывают большими партиями, что может способствовать распространению болезнетворных микроорганизмов.

На ферме

Заражение может произойти на разных этапах, прежде чем зелень в пакетах попадет в охлажденную секцию продуктов и, наконец, к тарелке.

В полевых условиях продукты могут заражаться патогенными микроорганизмами из таких источников, как загрязненная вода, дикие или домашние животные, почва или воздух.

Директор программы пищевых систем и безопасности в Университете Клемсона Кимберли Бейкер рассказал, что заражение зелени чаще случается, когда поле находится в непосредственной близости от животноводческих ферм.

Кишечная палочка, сальмонелла или листерия могут быть занесены в посевы через загрязненную оросительную воду из соседних животноводческих ферм.

На перерабатывающем заводе

Патогены могут контактировать с листовой зеленью, когда они попадают на перерабатывающее предприятие. Зелень, которую вы получаете в пакете, обычно происходит не с одного поля, а с нескольких ферм, что затрудняет отслеживание и увеличивает загрязнение.

Зелень обрабатывается в централизованной зоне и распределяется - это удобно для всех компаний, участвующих в процессе, но не опасно. Зелень с разных ферм смешивают, моют и пакуют вместе, поэтому один зараженный лист может повлиять на другой.

Дорога к полкам магазинов

Хранить зелень в холоде необходимо, чтобы предотвратить рост и распространение болезнетворных микроорганизмов. Не хранение зелени в холоде в течение всего процесса сбора, обработки и транспортировки может вызвать развитие бактерий.

Однако охлаждение не исключает вероятность патогенов, это лишь может помочь замедлить их размножение. Охлаждение замедляет рост бактерий, но не убивает их.

Поможет ли мытье зелени салата избежать рисков

Мытье зелени дома не делает ее более безопасной, поскольку вода не удалит патогены.

Предварительно вымытую зелень не следует повторно мыть дома, поскольку это может привести к загрязнению, если раковина, посуда, оборудование или руки того, кто готовит, не будут должным образом очищены или продезинфицированы.

Бактерии или патогены невидимы. Если зелень заражена болезнетворными микроорганизмами, ее невозможно обнаружить на вид, запах или вкус.

Рекомендации по покупке зелени в пакетах

Если вы все же предпочитаете покупать зелень в пакетиках для удобства, следует принять несколько мер предосторожности.

Проверьте срок годности

Перед покупкой следует смотреть на сроки годности. Стоит покупать только то, что вы съедите в течение дня-двух.

Ищите свежую

Избегайте пакетов с избыточной влажностью, которые выглядят мокрыми, поскольку влажная среда является прекрасной для размножения бактерий. Осмотрите упаковку, чтобы убедиться, что салат выглядит свежим, без увядания или изменения цвета, поскольку эти признаки могут свидетельствовать о неправильном хранении.

Минимизируйте перепады температуры

После того, как вы купили зелень, не позволяйте ей быть долго без холодильника. Избегайте резких изменений температуры во время транспортировки их из магазина и во время приготовления пищи. Это приводит к конденсации и создает влажную и теплую среду, которая может способствовать как порче, так и росту бактерий.