Без запаха и цвета: украинцев предупредили о газе, который провоцирует рак легких

Радон - невидимый радиоактивный газ. Он представляет серьезную опасность для здоровья. Поэтому важно знать, как уберечься от его негативного влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья .

Как образуется радон

В природе радон образуется несколькими путями, в частности, при распаде урана, который используют, например, в строительных материалах, а следовательно, в них также может присутствовать радон.

Радон не имеет ни цвета, ни запаха и относится к инертным газам, то есть не вступающим в химические реакции. В то же время он растворяется в воде, крови и тканевой жидкости. Период его полураспада короткий - всего 3,8 суток.

Попавший в воздух с поверхности почвы радон рассеивается в атмосфере. Он тяжелее воздуха, поэтому может накапливаться на первых и цокольных этажах зданий, в подвалах.

Чем опасен

Радон и его дочерние продукты (полоний-218, свинец-214, висмут-214, полоний-214) излучают альфа-частицы, которые могут вызвать рак дыхательных путей и легких.

Во многих странах Европы, в том числе и в Украине, радон является вторым после курения фактором риска возникновения рака легких. Ведь его основной путь поступления в организм человека через легкие.

По информации ВОЗ, от 3% до 14% всех заболеваний злокачественными новообразованиями легких в мире связаны с влиянием этого радиоактивного газа на человека.

Врачи отмечают, что употребление табака резко повышает риск заболеть раком легких от радона.

Также этот газ и продукты его распада могут оказать негативное влияние на наиболее чувствительные иммунные, половые и кроветворные клетки.

Как радон проникает в дома

Источниками радона являются преимущественно грунты под домами, строительные материалы и водопроводная вода, особенно извлеченная из артезианских скважин, а также природный газ, используемый для бытовых нужд.

В Украине производится контроль за строительными материалами. Как свидетельствуют измерения, в наших домах содержание радона незначительно.

Как минимизировать влияние

Каждый из нас может обезопасить себя и близких от негативного влияния радона. Требуется: