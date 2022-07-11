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Ці продукти не можна давати маленьким дітям: можуть викликати отруєння

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Понеділок 11 липня 2022 11:45
Ці продукти не можна давати маленьким дітям: можуть викликати отруєння Яку їжу не можна давати дітям (freepi)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо дитина змалку звикає до "дорослого раціону", їй практично гарантовані захворювання шлунково-кишкового тракту та дефіцит вітамінів. Існують деякі продукти, які строго не рекомендують додавати до раціону дітей.

Про це пише CDC.

Зокрема, щоб дитина отримувала достатньо корисних речовин з їжі й не втратила інтерес до процесу, її меню має бути різноманітним.

Однак, існує їжа, яку не можна давати дітям, або її кількість варто обмежити.

Заборонені продукти

Експерти назвали два продукти, які не рекомендують дітям до 1 року, серед них:

  • Мед. Він може містити бактерії, які викликає ботулізм. Такі бактерії є небезпечними саме для маленьких дітей, причому теплова обробка не допоможе - випічку з медом теж не можна;
  • Коров'яче молоко. Воно може витіснити основну їжу дитини до року - грудне молоко чи суміш. Також коров'яче молоко не рівноцінне за складом, а білки та жири з нього складно перетравлювати.

Які продукти можуть викликати отруєння

Зокрема, найчастіше джерелом харчового отруєння стають продукти тваринного походження, але проблеми з шлунком бувають і від немитих овочів. Для дітей отруєння небезпечніше, тому що у них вищий ризик зневоднення.

З раціону дитини варто виключити:

  • сирі м'ясо та рибу;
  • сирі яйця;
  • непастеризовані молочні продукти;
  • лісові гриби.

Також у жодному разі не можна робити основою дитячого раціону картоплю. Вона є однією зі складових різноманітного харчування, але не слід забувати про каші та бобові.

Окрім того, фахівці визнають "ворогом" дитячого здоров’я картоплю-фрі.

Раніше ми назвали топ-5 продуктів, які не варто давати дитині.

Також ми писали, які напої категорично не можна пити маленьким дітям.

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