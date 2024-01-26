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Без запаху та кольору: українців попередили про газ, який провокує рак легень

П'ятниця 26 січня 2024 10:58
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Без запаху та кольору: українців попередили про газ, який провокує рак легень Українців попередили про небезпечний радон (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Радон - невидимий радіоактивний газ. Він становить серйозну небезпеку для здоров'я. Тому важлива знати, як вберегтися від його негативного впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Як утворюється радон

У природі радон утворюється кількома шляхами, зокрема, під час розпаду урану, який використовують, наприклад, у будівельних матеріалах, а отже, в них також може бути присутній радон.

Радон не має ні кольору, ні запаху і належить до інертних газів, тобто таких, які не вступають у хімічні реакції. Водночас він розчиняється у воді, крові та тканинній рідині. Період його напіврозпаду короткий - лише 3,8 доби.

Радон, що потрапив у повітря з поверхні ґрунту, розсіюється в атмосфері. Він важчий за повітря, саме тому може накопичуватися на перших та цокольних поверхах будівель, у підвалах.

Чим небезпечний

Радон та його дочірні продукти (полоній-218, свинець-214, вісмут-214, полоній-214) випромінюють альфа-частинки, які можуть спричиняти рак дихальних шляхів та легень.

У багатьох країнах Європи, зокрема й в Україні, радон є другим після куріння фактором ризику виникнення раку легенів. Адже його основний шлях надходження до організму людини через легені.

За інформацією ВООЗ, від 3% до 14% усіх захворювань на злоякісні новоутворення легень у світі пов’язані зі впливом цього радіоактивного газу на людину.

Лікарі зазначають, що вживання тютюну різко підвищує ризик захворіти на рак легень від радону.

Також цей газ і продукти його розпаду можуть чинити негативний вплив на найбільш чутливі імунні, статеві та кровотворні клітини.

Як радон проникає у будинки

Джерелами радону є переважно ґрунти під будинками, будівельні матеріали і водопровідна вода, особливо - видобута із артезіанських свердловин, а також природний газ, який використовується для побутових потреб.

В Україні проводиться контроль за будівельними матеріалами. Як свідчать вимірювання, в наших будинках вміст радону незначний.

Як мінімізувати вплив

Кожен з нас може убезпечити себе та своїх близьких від негативного впливу радону. Потрібно:

  • регулярно провітрювати житлові та громадські приміщення
  • встановити вентиляцію у підвальному чи цокольному приміщеннях
  • під час ремонту чи будівництва звертати увагу на якість будматеріалів
  • герметизувати підлогу та щілини у стінах перших, цокольних поверхів та підвалах будівель

Раніше українців попереджали про небезпеку через печі та обігрівачі.

Також ми писали, які продукти не можна давати маленьким дітям, щоб уникнути отруєння.

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