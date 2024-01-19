Трагедий становится больше. Украинцев предупредили об опасности из-за печей и обогревателей

В Украине фиксируют рост числа случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения. К трагедиям часто приводят пожары, вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации печей и обогревательных приборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины ( Минздрав ).

По данным службы экстренной медицинской помощи, за полтора месяца зафиксировано 103 случая отравления угарным газом, в результате чего погибли 9 человек.

"Если в декабре было зафиксировано 56 случаев отравления угарным газом, среди которых 3 - летальные (погибли один ребенок и двое взрослых), то за первую половину января зафиксировано уже 47 случаев отравления угарным газом, среди которых 6 - летальные", - говорится в заявлении.

Как свидетельствуют данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, за декабрь прошлого года произошло около 650 случаев возгораний из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей и обогревательных приборов. А это 20% от общего количества пожаров.

Медики и чрезвычайники рассказали о рисках, которые могут привести к использованию такого оборудования. А также дали советы, как действовать, и помочь пострадавшим в случае отравления угарным газом.

Опасность угарного газа

Угарный газ абсолютно неощутим для человека, но влияет на организм даже в небольшой концентрации и может привести к смерти.

"Именно поэтому иногда его называют "тихим убийцей". Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может быть смертельным и влияет на организм человека даже в небольших концентрациях", - рассказали в Минздраве.

Медики отметили, что в условиях нехватки кислорода и в случае неполного сгорания топлива в нагревательных приборах образуется монооксид углерода (СО) или угарный газ. Когда человек подвергается его влиянию, молекулы СО вытесняют кислород из организма и приводят к отравлению.

Основные симптомы отравления

головная боль,

тошнота,

учащенное дыхание,

слабость,

чувство усталости и головокружение.

Как рассказали в Минздраве, от объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и за очень короткий промежуток времени (даже несколько минут).

"Люди, спящие или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения могут получить смертельное отравление СО еще до появления симптомов", - говорят медики.

Как действовать

В случае подозрения отравления угарным газом следует выключить все приборы, кроме электрических, и открыть окна. Выйти или вынести потерпевшего на свежий воздух, положить под голову подушку, расстегнуть куртку.

"Вызовите спасателей (ГСЧС) по номеру 101 или 112, аварийную газовую службу по номеру 104 и скорую помощь по номеру 103", - передали в Минздрав.

Медики рассказали, что лучшая помощь в случае отравления угарным газом - длительное вдыхание кислорода. Но такую терапию проводят в условиях медучреждения.

Во время работы каких приборов может выделяться угарный газ

портативные бензиновые генераторы,

газовые обогреватели,

газовые водонагреватели,

камины,

двигатели внутреннего сгорания автомобилей,

дровяные, газовые, угольные печи (особенно если печь повреждена и на ней видны трещины).

Как уберечься

не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы,

для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (не используйте газовую плиту для обогрева помещения),

регулярно проверяйте исправность газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов,

в комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине,

не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении,

часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы,

установите детектор угарного газа - прибор для определения его концентрации в воздухе,

не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция,

кроме того, не используйте генератор или какие-либо бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов. Используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.

Случаи отравления угарным газом

Напомним, на днях стало известно, что в Новгород-Сиверском Черниговской области от отравления угарным газом погибла семья. Среди жертв оказался ребенок.

Также сообщалось, что перед тем в Одесской области трое детей отравились угарным газом из-за неправильно установленного генератора в доме.

Также в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатской области семья пострадала от отравления угарным газом.