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Трагедий становится больше. Украинцев предупредили об опасности из-за печей и обогревателей

Пятница 19 января 2024 17:09
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Трагедий становится больше. Украинцев предупредили об опасности из-за печей и обогревателей Фото: в Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине фиксируют рост числа случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения. К трагедиям часто приводят пожары, вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации печей и обогревательных приборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины (Минздрав).

По данным службы экстренной медицинской помощи, за полтора месяца зафиксировано 103 случая отравления угарным газом, в результате чего погибли 9 человек.

"Если в декабре было зафиксировано 56 случаев отравления угарным газом, среди которых 3 - летальные (погибли один ребенок и двое взрослых), то за первую половину января зафиксировано уже 47 случаев отравления угарным газом, среди которых 6 - летальные", - говорится в заявлении.

Как свидетельствуют данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, за декабрь прошлого года произошло около 650 случаев возгораний из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей и обогревательных приборов. А это 20% от общего количества пожаров.

Медики и чрезвычайники рассказали о рисках, которые могут привести к использованию такого оборудования. А также дали советы, как действовать, и помочь пострадавшим в случае отравления угарным газом.

Опасность угарного газа

Угарный газ абсолютно неощутим для человека, но влияет на организм даже в небольшой концентрации и может привести к смерти.

"Именно поэтому иногда его называют "тихим убийцей". Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может быть смертельным и влияет на организм человека даже в небольших концентрациях", - рассказали в Минздраве.

Медики отметили, что в условиях нехватки кислорода и в случае неполного сгорания топлива в нагревательных приборах образуется монооксид углерода (СО) или угарный газ. Когда человек подвергается его влиянию, молекулы СО вытесняют кислород из организма и приводят к отравлению.

Основные симптомы отравления

  • головная боль,
  • тошнота,
  • учащенное дыхание,
  • слабость,
  • чувство усталости и головокружение.

Как рассказали в Минздраве, от объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и за очень короткий промежуток времени (даже несколько минут).

"Люди, спящие или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения могут получить смертельное отравление СО еще до появления симптомов", - говорят медики.

Как действовать

В случае подозрения отравления угарным газом следует выключить все приборы, кроме электрических, и открыть окна. Выйти или вынести потерпевшего на свежий воздух, положить под голову подушку, расстегнуть куртку.

"Вызовите спасателей (ГСЧС) по номеру 101 или 112, аварийную газовую службу по номеру 104 и скорую помощь по номеру 103", - передали в Минздрав.

Медики рассказали, что лучшая помощь в случае отравления угарным газом - длительное вдыхание кислорода. Но такую терапию проводят в условиях медучреждения.

Во время работы каких приборов может выделяться угарный газ

  • портативные бензиновые генераторы,
  • газовые обогреватели,
  • газовые водонагреватели,
  • камины,
  • двигатели внутреннего сгорания автомобилей,
  • дровяные, газовые, угольные печи (особенно если печь повреждена и на ней видны трещины).

Как уберечься

  • не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы,
  • для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (не используйте газовую плиту для обогрева помещения),
  • регулярно проверяйте исправность газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов,
  • в комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине,
  • не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении,
  • часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы,
  • установите детектор угарного газа - прибор для определения его концентрации в воздухе,
  • не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция,
  • кроме того, не используйте генератор или какие-либо бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов. Используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.

Случаи отравления угарным газом

Напомним, на днях стало известно, что в Новгород-Сиверском Черниговской области от отравления угарным газом погибла семья. Среди жертв оказался ребенок.

Также сообщалось, что перед тем в Одесской области трое детей отравились угарным газом из-за неправильно установленного генератора в доме.

Также в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатской области семья пострадала от отравления угарным газом.

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