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Запах старости: ученые наконец-то выяснили, откуда он появляется и как от него избавиться

Ученые нашли соединение, вызывающее неприятный запах старости (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

От пожилых людей, а также в их домах со временем появляется запах, который называют старческим. Ошибочно считается, что он связан с плохой гигиеной и отсутствием возможности у стариков наводить порядок в доме. Но на самом деле все не так, и ученые объяснили - почему.

Почему появляется запах старости и как его можно избавиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследования в Journal of Investigative Dermatology.

Откуда появляется запах старости

На самом деле специфический запах старости может появиться у человека или его дома, уже после 40 лет, а не во время старения.

Согласно исследованию, с годами на коже образуется 2-ноненаль, ненасыщенный альдегид с неприятным жирным и травянистым запахом. Это химическое соединение, которое возникает при окислении ненасыщенных жирных кислот омега-7 и дает характерный запах. С возрастом, особенно при старении, происходит увеличение содержания этого соединения.

Приблизительно в возрасте 40 лет, как у мужчин, так и у женщин, кожа начинает производить больше жирных кислот, поскольку ее естественная антиоксидантная защита начинает постепенно ухудшаться и снижаться.

А гормональные изменения в организме, такие как менопауза могут способствовать этому химическому процессу. Поскольку 2-ноненталь нерастворим в воде, он может оставаться на коже, несмотря на тщательное мытье и применение средств с приятным ароматом.

Поэтому 2-ноненталь со временем оказывается на поверхностях, на тканях, на одежде и появляется специфический запах в помещении. И запах сохраняется на теле и тканях даже после гигиенических процедур и стирки.

Можно ли избавиться от запаха старости

Ученые утверждают, что да, избавиться от запаха старости и минимизировать его появление действительно возможно. Для этого нужно поддерживать здоровый образ жизни и гигиены – добавить регулярные физические упражнения, отказаться от курения и чрезмерного потребления алкоголя, правильно питаться, поддерживать водный баланс, гигиену рта и полости рта.

Один из японских брендов по уходу за кожей утверждает, что нашел растительную комбинацию, которая справляется с запахом 2-ноненаля. И это – хурма и зеленый чай.

Дубильные вещества в экстракте хурмы помогают расщеплять и вымывать 2-ноненаль, а антиоксиданты в японском чае детоксифицируют кожу и продолжают дезодорирующий эффект.

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