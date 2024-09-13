Сэкономьте деньги. Как легко отменить ненужные платные подписки на iPhone и Android

Сегодня существует множество цифровых подписок на разные приложения, и вполне нормально, если вы начинаете путаться, на что именно вы подписаны. К счастью, Apple и Google предлагают способы быстро проверить приложения и услуги, на которые вы подписались.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Как отслеживать свои подписки в App Store

Если вы подписались на какие-либо цифровые подписки через App Store, используя или зарегистрировав метод оплаты, Apple отслеживает их для вас. Если вы используете свой iPhone:

Откройте App Store и нажмите на свою фотографию профиля (вверху справа)

Выберите "Подписки”, чтобы увидеть активные и недавно отмененные подписки

Нажмите "Сортировать", чтобы упорядочить список по имени, цене или дате продления

Выберите любую подписку, чтобы увидеть больше подробностей и отменить ее

Для каждой подписки вам будет показано приложение, к которому она привязана, сколько вы платите и как регулярно вы платите. В большинстве случаев вам просто предоставляется возможность отменить подписку, но если доступно несколько планов - например, с Apple One - вы также можете перейти на другой план.

На том же экране вы также увидите подписки, которые вы отменили, в течение года после истечения срока действия, и вы не можете вручную очистить эту историю. Если вы выберете любую из этих подписок, у вас будет возможность снова их продлить.

Также на странице подписок есть переключатель "Квитанции о продлении": включите его, чтобы получать электронные квитанции каждый раз, когда происходит продление и взимается другая плата (это может быть еще одним полезным напоминанием о том, на что вы подписаны).

Вы также можете получить доступ к этим подпискам с macOS - все, на что вы подписались через Apple App Store, будь то на мобильном или настольном компьютере, отображается вместе.

Откройте Mac App Store и нажмите на свою фотографию профиля (внизу слева)

Выберите "Настройки учетной записи”

Выберите "Управлять" рядом с "Подписки"

Нажмите на любую подписку, чтобы увидеть подробности

Вы получаете те же опции, что и на iOS: есть возможность отменить активные подписки или продлить отмененные в прошлом году.

Вы можете получить доступ к своим подпискам на странице своего аккаунта в App Store (фото: The Verge)

Как отслеживать свои подписки в Google Play Store

Чтобы использовать Android-устройство для поиска подписок на приложения и услуги, на которые вы подписались через свою учетную запись Google, начните с открытия Play Store.

Нажмите на свою фотографию профиля (вверху справа)

Выберите "Оплаты и подписки", затем “Подписки”

Выберите любую из показанных подписок, чтобы увидеть больше подробностей о ней: сколько вы платите, следующая дата выставления счета и используемый метод оплаты. Вы также можете обновить свой метод оплаты (например, если хотите использовать другую кредитную карту).

Чтобы отменить подписку, выберите ее, затем нажмите “Отменить подписку"

Нажмите "Возобновить подписку", чтобы снова подписаться на ранее отмененную подписку

Выберите "Удалить", чтобы удалить отмененную подписку из списка

Вы можете получить доступ к тем же опциям на настольной системе, загрузив Play Store в Интернете в своем браузере.

Нажмите на свою фотографию профиля (вверху справа)

Выберите "Оплаты и подписки"

Откройте вкладку "Подписки", чтобы увидеть все, на что вы подписаны

Нажмите "Возобновить подписку", чтобы продлить отмененную подписку, или "Управлять" для всего остального

Опции те же, что и на мобильном: вы можете видеть сумму платежа, следующую дату выставления счета и используемый метод оплаты. Нажмите "Отменить подписку", чтобы отказаться от нее.

Активные и истекшие подписки отображаются в Play Store (фото: The Verge)

Проверка других подписок

Если вы не подписались ни на одну из своих цифровых подписок напрямую через свою учетную запись Apple или Google, они не обязательно будут отображаться в вашей учетной записи. Чтобы получить более полную картину своих подписок, может потребоваться немного больше работы.

Регулярная проверка баланса банковского счета и кредитной карты является хорошим началом. Любые подписки будут регулярно оплачиваться в одни и те же даты, и должно быть ясно, что это такое.

Помните, что некоторые могут быть ежегодными, а не ежемесячными, поэтому вам действительно нужно просмотреть 12 месяцев записей, чтобы быть уверенным.

Поиск в своем почтовом ящике также может помочь: выполните поиск по запросу "подписка" и посмотрите, что появится (вы также можете найти несколько других писем по этой теме, от которых можно отписаться).