Не замикайтеся в собі: Супрун розповіла, як пережити втрату близької людини

Уляна Супрун розповіла, як пережити втрату близької людини з мінімальним збитком для здоров'я і поділилася важливими рекомендаціями. Відповідний пост екс-чиновниця опублікувала в соціальній мережі Facebook.

"Кожна людина по-різному переживає смерть близьких. Як правило, з часом більшість людей знаходять достатньо ресурсів, щоб пристосуватися до нового життя після втрати. Вони не обов'язково "переборюють" свою втрату, швидше, навчаються з нею справлятися", - пише Супрун.

Однак, за словами експерта, приблизно кожна десята людина переживає втрату дуже складно. Гостра реакція займає більш тривалий період, що призводить до розвитку соціальних, психічних і фізичних проблем.

"Ускладнена реакція втрати - це розлад, при якому після смерті близької людини виникає стійке і комплексне відчуття скорботи. Воно характеризується тугою по померлій людині або постійною зайнятістю справами, що мають до неї відношення. Людина не може займатися професійною діяльністю, відчуває емоційний оніміння, а також відчуття, ніби втратила частину себе. Це може тривати протягом півроку після втрати або навіть довше", - ділиться Супрун.

Екс-чиновник відзначає, що з 2018 року діагноз скорботи розцінюється як психічний розлад. Пов'язано це з тим, що почуття скорботи може мати згубні наслідки.

"Вираз "час лікує всі рани" лише частково відповідає дійсності, і для людей, які переживають ускладнену реакцію втрати час точно не є рішенням. В такому випадку не варто закриватися в собі, сприймати смерть близької людини як покарання або забувати про своє життя. Важливо заручитися підтримкою близьких, звернутися до фахівця і пройти спеціалізоване лікування", - підсумувала Супрун.

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