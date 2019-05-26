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Заміж зібралася? Лорак у весільному вбранні шокувала мережу

STYLERПерсони    26.05.2019 - 09:45
Заміж зібралася? Лорак у весільному вбранні шокувала мережу
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак у білому платті спантеличила мережу

Ані Лорак спантеличила мережу зовнішнім виглядом, оскільки з'явилася на публіці в незвичайному "весільному" вбранні. Відповідний знімок опублікований в соціальній мережі Instagram на сторінці виконавиці.

Ані Лорак з'явилася на врученні "IX Російської Музичної Премії Телеканалу RU.TV" в об'ємному білому платті.

Заміж зібралася? Лорак у весільному вбранні шокувала мережуФото: (instagram.com/anilorak)

Підписники неоднозначно відреагували на знімок виконавиці. Одні відзначили, що сукня схожа на весільне, інші розкритикували Лорак за несмак:

  • Лорак не вміє одягатися.
  • Чекаємо фото з Лазарєвим.
  • Плаття ідіотське... І видно, що незручно себе почуває в ньому.
  • Вона переходить тендітну грань смаку і йде в болото безсмаку.
  • Коли довго думаєш, чим би знову здивувати людей, і раптом побачила гардину у вітальні.
  • Заміж зібралася?
  • Схоже на весільне.

Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".

До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.

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