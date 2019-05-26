Заміж зібралася? Лорак у весільному вбранні шокувала мережу

Лорак у білому платті спантеличила мережу
Ані Лорак спантеличила мережу зовнішнім виглядом, оскільки з'явилася на публіці в незвичайному "весільному" вбранні. Відповідний знімок опублікований в соціальній мережі Instagram на сторінці виконавиці.
Ані Лорак з'явилася на врученні "IX Російської Музичної Премії Телеканалу RU.TV" в об'ємному білому платті.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Підписники неоднозначно відреагували на знімок виконавиці. Одні відзначили, що сукня схожа на весільне, інші розкритикували Лорак за несмак:
Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".
До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.