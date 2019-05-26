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Замуж собралась? Лорак в свадебном наряде шокировала сеть

STYLERПерсоны    26.05.2019 - 09:45
Замуж собралась? Лорак в свадебном наряде шокировала сеть
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак в белом платье озадачила сеть

Ани Лорак озадачила сеть внешним видом, поскольку появилась на публике в необычном "свадебном" наряде. Соответствующий снимок опубликован в социальной сети Instagram на странице исполнительницы.

Ани Лорак появилась на вручении "IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV" в объемном белом платье. 

Замуж собралась? Лорак в свадебном наряде шокировала сетьФото: (instagram.com/anilorak)

Подписчики неоднозначно отреагировали на снимок исполнительницы. Одни отметили, что платье похоже на свадебное, другие раскритиковали Лорак за безвкусицу:

  • Лорак не умеет одеваться.
  • Ждем фото с Лазаревым.
  • Платье идиотское... И видно, что неудобно себя чувствуешь в нем.
  • Она переходит хрупкую грань вкуса и уходит в болото безвкусия.
  • Когда долго думаешь, чем бы снова удивить людей, и вдруг увидела гардину в гостиной.
  • Замуж собралась?
  • Похоже на свадебное.

Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

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