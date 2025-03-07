Замшевый пиджак и светлое пальто: Андре Тан назвал тренды верхней одежды на весну 2025

"Весна - время обновления и новых стильных решений. Так что самое время обновить ваш гардероб! И я предлагаю начать именно с верхней одежды, потому что хоть уже тепло, однако весенняя погода переменчива", - отметил Тан.

Что будет в тренде весной 2025 года

Пальто светлого оттенка

Светлые оттенки, такие как бежевый, кремовый, пастельный, идеально подходят для весны, создавая легкость и свежесть в образе. Это позволяет создать гармоничные образы, отражающие атмосферу нового сезона. Кроме того, такое пальто легко комбинируется с разными стилями и цветами, что делает его универсальным предметом гардероба.



Светлое пальто - тренд весны 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Длинные и объемные тренчи

Если у вас в гардеробе до сих пор нет тренча, самое время присмотреть один или несколько. Тренч или тренчкот - это легкая, но достаточно теплая одежда, которая идеально подходит для весны и осени. Он защищает от ветра и дождя, не перегружая образ и обеспечивая комфорт в межсезонье. Андре Тан советует обратить внимание на длинные и объемные тренчи.



Модные тренчи (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Замшевый пиджак

В последние годы наблюдается возвращение моды 70-х и 80-х годов, и замшевый пиджак является важным атрибутом этих эпох. Он ассоциируется с бохо-стилем, винтажными мотивами и классическими элементами, которые будут популярны в 2025 году. Замшевый пиджак легко комбинируется с разными стилями. Его можно носить как с джинсами и кроссовками для повседневного образа, так и с брюками или юбкой для более официального выхода.



Замшевый пиджак на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Кожаный плащ

Кожаный плащ - это тренд, который добавит в образ нотку дерзости, стиля и практичности, оставаясь при этом универсальным и долговечным предметом гардероба. Такой плащ сочетает в себе элегантность и функциональность. Он не только защищает от дождя и ветра, но и придает образу утонченную нотку, которая идеально подойдет как для повседневных, так и для более официальных нарядов.



Кожаный плащ - тренд 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Бомбер

Бомбер - это не только удобная и практичная вещь, но и стильная. Он сочетает в себе элементы спортивного стиля и уличной моды, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет быть модным, но при этом ценит комфорт. В 2025 году бомберы будут представлены в различных материалах, таких как кожа, замша, текстиль, и с разнообразными декоративными элементами - от вышивки и аппликаций до ярких принтов и металлических застежек.



Бомбер - тренд 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Кожаная куртка

Кожаная куртка - это вечный фаворит, который никогда не выходит из трендов. В 2025 году следует обратить внимание на куртки, изготовленные из искусственной кожи или переработанных материалов, что делает их более устойчивыми и доступными для широкой аудитории. В тренде различные варианты: от классических моделей и байкерских курток до более расслабленных вариантов с элементами оверсайз.



Кожаная куртка - тренд 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Пальто-пиджак

Пальто-пиджак объединяет в себе лучшие качества пальто и пиджака - стиль и тепло. Это идеальный выбор для тех, кто хочет сочетать элегантность с практичностью, особенно в межсезонье, когда важна защита от холода, но при этом хочется выглядеть утонченно.



Варианты пальто-пиджака (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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