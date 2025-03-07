Как сделать необычный макияж на 8 марта: секреты, чтобы выглядеть самой красивой

Макияж с двойными стрелками - это смелый и эффектный вариант, который прекрасно подойдет для празднования 8 марта. Такой макияж придает образу завершающий штрих, подчеркивая глаза и делая взгляд более выразительным.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост визажиста Инны Ручки в Instagram решило рассказать, как сделать такой макияж, если вы собираетесь со своей второй половинкой на праздничное мероприятие или в ресторан.

Шаг 1: Подготовка кожи

Очищение и увлажнение: начните с очищения кожи и нанесения увлажняющего крема. Это поможет создать ровное основание для макияжа. Нанесите основу под макияж (праймер), чтобы макияж держался дольше.

Тональный крем: используйте тональный крем или крем BB, чтобы выровнять тон кожи.

Консилер: для того, чтобы скрыть темные круги под глазами или мелкие несовершенства, используйте консилер.

Шаг 2: Глаза

Основной макияж глаз: на веки нанесите базовую тень для основания (нюдовые или пудровые оттенки). Они создадут мягкий фон для стрелок.

Можно добавить немного более темного оттенка в складку век, чтобы сделать взгляд глубже.

Двойные стрелки: используйте черную жидкую подводку для первой стрелки, которая начинается у внутреннего угла глаза и тянется по линии роста ресниц к внешнему углу.

Затем нанесите вторую стрелку чуть выше первой, параллельно ей. Это позволит создать эффект двойной линии.

Для этого выберите подводку или карандаш контрастного цвета.

Обе стрелки должны быть аккуратными, и их кончики можно немного приподнять вверх для выразительного образа.

Тени для дополнительного акцента: если хотите добавить еще больше драматичности, можно наложить немного блестящих или металлических теней на середину века.

Тушь: не забывайте о туши для ресниц. Нанесите несколько слоев, чтоб выделить реснички и сделать взор более открытым.

Шаг 3: Лицо

Контуринг: легкий контуринг с помощью бронзера подчеркнет скул и форму лица.

Румяна: легко нанесите румяна на "яблочки" щек, чтобы добавить лицу свежести.

Хайлайтер: нанесите хайлайтер на выступающие части лица - верхнюю часть щек, носа, под бровями, чтобы добавить коже сияния.

Шаг 4: Губы

Помада: для завершения образа выберите помаду, подходящую к вашему макияжу глаз. В зависимости от настроения можно выбрать яркий красный или более нейтральный оттенок.

Советы

Двойные стрелки будут особенно смотреться с матовыми помадами или помадами с сатиновым финишем. При нанесении стрелок держите руку свободно, не спешите, чтобы линии были четкими и ровными.

Вас также может заинтересовать