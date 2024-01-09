"Замалчивание войны - это преступление". Даша Астафьева взорвала сеть честным постом

Что написала Астафьева о войне в Украине

По словам Даши, нужно понять простую вещь, что "мир теряет интерес к нам".

"Звучит ужасно, впрочем так оно и есть. Все ахнули, поддержали, понаблюдали и, наконец, пошли дальше. Это не их война. У нас и дальше умирают люди от рук животных из болот, а у них на обложке - Тейлор Свифт. Некоторые иностранцы вообще думают, что наша война кончилась, потому что ее перестало освещать национальное телевидение, а кто-то просто не интересуется нами, ведь читать о концертах Бейонсе приятнее, чем о геноциде украинцев, братских могилах и насилии над пленными", - написала она.

Даша Астафьева в очередной раз высказалась о войне (фото:instagram.com/da_astafieva)

"Но - бля*ь! Ничего не кончилось! Война продолжается! Наша миссия - транслировать ее миру. Показывать "страшные картинки", писать о военных преступлениях русских, распространять истории воинов на английском. Кто, как не мы? Кому это надо?" - уверена Даша.



Астафьева утверждает, что "умолчание войны - это преступление, ведь мир должен видеть то, что Россия совершает каждый день.

"Только так мы будем влиять на отношение людей к нашему врагу и уменьшать лояльность к россиянам. Все просто: чем больше иностранцев знают правду, тем больше мировое сообщество поддерживает нас, а международные политики помогают нам гасить оккупантов. Считайте, что каждый репост сохраняет жизнь", - считает знаменитость.

"Я понимаю, хочется быть радостным и удобным. Хочется транслировать рестораны и «Бурдж Халифа» в огоньках. Хочется смотреть на красоту и жить ею. в пламени, завалившем всю твою жизнь и кота, и думаешь: "Сейчас, самое главное, это никому не показать, чтобы не испугать иностранцев! Репостну лучше юную Джулию Робертс, чтобы всем было приятно", – привела иронический пример звезда.

"Нормально транслировать свою жизнь со всеми его радостями и нравами. Джулия Робертс непревзойденна в любом возрасте. Но умалчивать войну, чтобы не испортить свою "пинтерестную" страницу - это бесчеловечная гадость и жестокость", - резюмировала она.

Реакция украинцев на пост

Пост Даши никого не оставил равнодушным. В комментариях высказали свое мнение известные украинские личности и подписчики звезды.