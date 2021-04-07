Україну заморозить, а сніг - до 80 см: синоптик приголомшила квітневим прогнозом

За словами Наталії, холодне повітря з північно-західної частини європейського континенту зіткнулося з теплим повітрям на території України, поступово витісняючи його.

"Сьогодні і завтра (7 і 8 квітня. - Ред.) холодне повітря також пошириться на південь і схід України, там температура знизиться з 16 до 8-10 градусів тепла, на решті території сьогодні ми очікуємо 1-6 тепла завдяки тому, що хмарна погода, холодна, та опади у вигляді дощу та мокрого снігу", - розповідає метеоролог.

Сніг очікується в основному на Заході. Тут вже 1-5 см, місцями, особливо на Прикарпатті.

"В Карпатах до 15 см, а на високогір'ї навіть 60-80 см снігу", - сказала синоптик.

Що з погодою в Україні сьогодні і завтра і коли потеплішає

За даними Укргідрометцентру, зараз сніг та дощ з Заходу змістилися на північ і схід. Температура - низька, у західних областях - близько нуля і навіть нижче.

Завтра, 8 квітня, в країні очікується похмура, прохолодна і мокра погода, а вночі - заморозки (на Заході до -4, на Півночі та в Центрі до -1).

Скрін: Погода в Україні 7-8 квітня (meteo.gov.ua)

Потепління і припинення опадів очікується в країні на вихідних - 10-11 квітня.