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Карпати в квітні засипало снігом: в горах вдарив мороз -13 (фото)

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 12:05
Карпати в квітні засипало снігом: в горах вдарив мороз -13 (фото) Фото: у Карпатах випало багато снігу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Закарпаття з 6 квітня замітає снігом. А 7 квітня в горах температура повітря опустилася до 13 градусів морозу.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.

"Станом на 8:20, на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер східний 13 м/с, Температура повітря -13°С., дрібний сніг", - сказано в повідомленні на сторінці.

На момент ранку 7 квітня в Карпатах йде дрібний сніг.

Карпати в квітні засипало снігом: в горах вдарив мороз -13 (фото)Гора Піп Іван в Карпатах повністю засипана снігом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, що синоптики прогнозують погіршення погодних умов 7 квітня по всій території України. Наприклад, у Києві з ранку теж йде дрібний мокрий сніг з дощем.

В Україну повернулася зима, незважаючи на те, що зараз квітень.

Як ми повідомляли раніше, Закарпаття 6 квітня засипало снігом. На дороги вийшла снігоприбиральна техніка.

Читайте також, що потепління в Україну прийде в неділю. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.

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