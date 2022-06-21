Як заморозити полуницю, щоб зберегти максимум користі: легкий спосіб

Для цього знадобляться такі інгредієнти:

полуниця;

цукор.

Легкий спосіб заморожування полуниці

Спочатку потрібно добре помити та очистити полуницю від листя.

Далі змішати полуницю з цукром та збити блендером до однорідності.

Після цього отриману масу перелити у контейнер та заморозити.

Взимку таку полуницю можна додавати у десерти та їсти з млинцями.

Як заморозити цілу полуницю

Помиті й сухі ягоди потрібно розкласти на деякій відстані одна від одної в один шар на плоскій тарілці або дошці, застеленій харчовою плівкою. Після цього помістити їх в морозильну камеру на 2 години.

Потім потрібно дістати заморожену полуницю й зняти з тарілки пакет разом з ягодами - таким чином підморожена полуниця опиниться вже запакованою у пакеті. Або ж пересипати в пластикову тару, щільно закрити та зберігати в морозилці.