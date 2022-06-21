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Як заморозити полуницю, щоб зберегти максимум користі: легкий спосіб

Як заморозити полуницю (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Усі взимку хочуть їсти смачні та корисні фрукти. Для цього потрібно ще влітку заготувати сезонні ягоди чи фрукти.

Фудблогерка kholyavka на своїй сторінці в Instagram поділилася способом, який допоможе заморозити полуницю, щоб зберегти всю її користь.

Для цього знадобляться такі інгредієнти:

  • полуниця;
  • цукор.

Легкий спосіб заморожування полуниці

Спочатку потрібно добре помити та очистити полуницю від листя.

Далі змішати полуницю з цукром та збити блендером до однорідності.

Після цього отриману масу перелити у контейнер та заморозити.

Взимку таку полуницю можна додавати у десерти та їсти з млинцями.

Як заморозити цілу полуницю

Помиті й сухі ягоди потрібно розкласти на деякій відстані одна від одної в один шар на плоскій тарілці або дошці, застеленій харчовою плівкою. Після цього помістити їх в морозильну камеру на 2 години.

Потім потрібно дістати заморожену полуницю й зняти з тарілки пакет разом з ягодами - таким чином підморожена полуниця опиниться вже запакованою у пакеті. Або ж пересипати в пластикову тару, щільно закрити та зберігати в морозилці.

Раніше ми називали спосіб, який допоможе зберегти полуницю свіжою надовго.

Також ми писали, чому у вишні обпадають незрілі плоди.

Окрім того, як консервувати полуницю на зиму.

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