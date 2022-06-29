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Як заморозити черешню на зиму з кісточками та без: прості способи

Як заморозити черешню на зиму (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Смачну і ароматну черешню можна їсти не тільки влітку. Щоб куштувати ці ягоди весь рік, потрібно їх заморозити.

Як заморозити черешню у будь-якому вигляді - читайте нижче.

Як підготувати до заморожування

Зокрема, перед замороженням черешню необхідно ретельно помити. Після цього ягоди потрібно просушити рушником. Також можна викласти черешню на деко і поставити на протязі.

До того ж варто перебирати ягоди, щоб в морозильну камеру потрапили тільки стиглі черешні.

Способи заморозки

Черешня з кісточками

Для такого способу ягоди треба викласти на деко і поставити в морозильну камеру на 2 години. Варто пам'ятати, що черешні не повинні торкалися одна одної.

Після того, як ягоди замерзнуть, потрібно скласти їх в пакет та покласти до морозилки.

Без кісточок

Черешні без кісточки заморожують, так само як і з кісточками. Однак у цьому способі необхідно видалити кісточку за допомогою спеціального приладдя.

З цукром

Потрібно з черешень дістати кісточки та скласти їх в контейнері, викладаючи шарами. Однак, кожен шар необхідно пересипати цукром в пропорції: 100-200 грамів на 1 кілограм.

У сиропі

Необхідно взяти цукор і воду в пропорції один до одного. Для того, щоб приготувати сироп, потрібно закип'ятити воду та додати до неї цукор.

Після того, як сироп охолоне, поставте його в холодильник на кілька годин. Частину помитих ягід з видаленими кісточками викладають у контейнери так, щоб вони займали дві третини, та залліть сиропом.

Раніше ми повідомляли, як приготувати смачне варення з черешні з лимоном та м‘ятою.

Також, як приготувати ліниві вареники з вишнею або черешнею.

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черешня