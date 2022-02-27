Заступник мера Нової Каховки після важкого поранення виявився живий і звернувся до українців (відео)

У Новій Каховці Херсонської області російські окупанти важко поранили заступника міського голови, ветерана АТО Володимира Арнаута. Перед смертю він встиг записати відео, закликавши українців битися до кінця.

Ролик з'явився в мережі вдень 27 лютого, а місцезнаходження чоловіка було невідоме.

Раніше повідомлялося, що чиновник був знайдений мертвим, проте згодом стало відомо, що він вижив.

На опублікованих в мережі кадрах закривавлений Володимир Арнаут показував поранення і прогнозував, що йому залишилося недовго.

"Мене поранили. Видно, залишилося недовго. Слава Україні! Боремося до кінця!"- говорив Володимир.

Зі свого боку військовий і блогер Анатолій Штефан поділився гарною новиною.

Відзначається, що важко поранений заступник міського голови Володимир Арнаут вижив і знаходиться "під Бучею в теробороні".

Після вторгнення Росії в Україну чиновник зі зброєю в руках встав а захист рідного міста і держави. На своїй сторінці в соцмережі останні дні він ділився відеоінструкціями з виготовлення "коктейлів Молотова" і піснями, що піднімають бойовий дух.