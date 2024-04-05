RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На заметку водителям. Эксперты составили рейтинг самых худших летних автомобильных шин

Какие летние шины признали самыми плохими (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

С наступлением стабильного тепла водители меняют зимние шины на летние. Это помогает оптимизировать движение авто в теплое время года, поскольку летние шины лучше сцепляются с дорогой и повышают эффективность торможения. Однако производителей есть много, соответственно, и качество шин разное.

О том, какие шины автомобильные эксперты сочли самыми худшими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию немецкое издание AutoBild.

Как составляли рейтинг

Эксперты AUTO BILD выбрали шины у розничных продавцов и провели ряд тестов, сосредоточенных на тормозную систему. Проверку провели на независимом полигоне ATP Automotive Testing Papenburg. Второй этап тестов провели в Applus IDIADA в Испании, а тесты на износостойкость - на динамометрическом стенде, сертифицированном в Италии.

Проверка состояла из 12 различных тестов. На влажном асфальте проверяли, как шины способствуют торможению, насколько высоки риски аквапланирования, а также есть ли аквапланирование при прохождении поворотов. А также брали во внимание, насколько авто с этими шинами управляемо и способно проходить повороты.

На сухой дороге проверяли торможение, управляемость, комфорт поездки и уровень шума. При составлении рейтинга также учитывали уровень износостойкости шин, сопротивления свободному движению, а еще - стоимость изделия.

Во время проверки торможения проводили на сухом покрытии на скорости 100 км/ч, на мокром - 80 км/ч. Традиционно, средним показателем тормозного пути считают данные не выше 66,9 м.

Что показали результаты тестирования

Результаты проверок позволили экспертам составить антирейтинг летних шин, отличившихся наименьшей надежностью.

Антирейтинг летних шин:

  • Triangle AdvanteX TC101: тормозной путь - 81,8 м
  • DoubleCoin DC-99: тормозной путь - 81,7 м
  • Arivo Premio Arzero: тормозной путь - 78,1 м
  • Berlin Tires Summer HP: тормозной путь - 76,7 м
  • Nordexx NS9000: тормозной путь - 74,9 м
  • Superia Tires Ecoblue HP: тормозной путь - 74,4 м
  • Atlas Green HP: тормозной путь - 74,4 м
  • Lassa Driveways: тормозной путь - 74,2 м
  • Radar RPX800: тормозной путь - 73,5 м
  • Firemax FM601: тормозной путь - 73,3 м
  • Matador Hectorra 5: тормозной путь - 73 м

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы водителям