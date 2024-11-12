Вместо отпечатков лап: новый способ распознавания коал поможет уберечь вид от вымирания

Новый метод идентификации коал, открытый любителем, может сыграть большую роль в спасении животных, находящихся под угрозой исчезновения. Однако это не отпечатки лап - оказалось, различать коал можно по их носам.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science .

Несмотря на то, что коалы являются основной частью туристической индустрии Австралии и, возможно, самыми любимыми представителями фауны континента, они находятся в серьезной опасности.

Им угрожают болезни, собаки, автомобили и потеря среды обитания. Глобальное потепление также не способствует сохранению популяции, в частности, вызывая все большие пожары.

Чтобы увеличить популяцию, волонтеры Фонда Коалы Кленси высадили 165 000 деревьев, которые любят есть коалы, в двух регионах штата Виктория. Президент Фонда Джанин Даффи пристально следила за тем, сколько зверей воспользовались подарком, поэтому ей нужен был способ определить, видит ли она разных коал или тех же.

Ученые-исследователи обычно чипируют коал, но у Даффи не было соответствующей лицензии, поэтому решила поискать другой метод. Специалисты предложили искать узоры на их спинах, но оказалось, что это не очень поможет для идентификации.

А другие особенности, например морщинки вокруг глаз, изменяются, когда коалы намокают или устают. Известно, что отпечатки пальцев коалы очень характерны, но для этого коал нужно поймать.

Однажды, наблюдая за двумя коалами, Даффи заметила, насколько отличаются их носы, поэтому она начала фотографировать носы всех представителей вида на территории. Оказалось, что у каждого животного уникальный нос.

Узор носа каждой коалы непохож на другой (иллюстративное фото: Freepik)

После того, как Даффи убедилась, что форма носа не изменялась не менее семи лет, она связалась с доктором Валентиной Мелла из Университета Сиднея.

Несмотря на сомнения, ученая решила все же проверить способ. Для этого исследователи наблюдали как за незнакомыми коалами на деревьях, высаженных Даффи, так и за изученной популяцией с микрочипами, в Новом Южном Уэльсе.

На это пришлось потратить немало времени - прошло около 25 лет с момента открытия Даффи, однако современное исследование подтвердило, что особенности носа действительно могут помочь идентифицировать коал в нескольких популяциях с 90-процентной точностью.

Это позволяет более точно определить количество человек в популяции, чтобы отследить изменения и предотвратить вымирание вида.

Кроме этого, носы коал настолько характерны, что могут использоваться для различения животных в дикой природе даже на значительных расстояниях. Это открытие может сократить усилия команд, пытающихся спасти животных, а также предотвратить излишний стресс у людей и коал.