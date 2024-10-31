Вместо растения и для комбучи: как выращивать чайный гриб дома

Чайный гриб или медузомицет - пленка из колонии микроорганизмов, образующаяся вследствие симбиоза дрожжей и некоторых бактерий. Этот "гриб" используют для приготовления популярного ныне напитка - комбучи. К тому же вырастить чайный гриб не очень сложно.

Как вырастить чайный гриб дома

Для выращивания чайного гриба сначала необходимо сделать крепкий сладкий чай. Лучше использовать для заваривания черный или зеленый рассыпной - так напиток будет более концентрированным. Но легче всего его вырастить из черного.

Лучше всего выращивать гриб в крупных стеклянных банках. Так легче отследить состояние медузомицета. Объем посуды должен быть не менее чем на 3 л - впитывая питательные вещества, гриб будет разрастаться и нуждаться в месте.

Чтобы на поверхности жидкости образовалась пленка гриба, раствор чая готовят:

заваривают концентрированный чай - на 1 л воды нужно около 3-4 ч. л. заварки и 100 г сахара

настаивать чай нужно в течение 15-25 минут

охлажденный чай нужно процедить в банку

посуду накрывают марлей или тканью

банку нужно переставить подальше от солнечных лучей в теплое место

К тому же можно использовать чай в пакетиках - понадобится восемь штук на 3 л воды и 1 стакан сахара.

Избегайте ароматизированного чая, поскольку химические вещества и масла негативно влияют на заварку и результат выращивания гриба. Количество заварки также зависит от сорта чая.

Медузомицет любит легко усваиваемый сахар, то есть сахарозу - обычный рафинированный белый тростниковый сахар.

Как ухаживать за чайным грибом

Если чайный гриб развивается нормально, через несколько недель от банки будет пахнуть уксусом. Это происходит в процессе сбраживания сахара.

Впоследствии на поверхности жидкости образуется плотная пленка, похожая на медузу - это и есть чайный гриб. Когда медузомицет станет толщиной 2 см, необходимо заменить жидкость в банке.

Как ухаживать за чайным грибом (фото: Freepik)

Для этого нужно заварить сладкий крепкий чай, однако дождаться его охлаждения. Чайный гриб извлекают из предыдущей банки и перекладывают в банку с новым чаем.

Сначала чайный гриб может опуститься на дно посуды, но через несколько дней поднимается на поверхность. Через неделю с этого момента напиток считается готовым.

Однако не нужно выбрасывать чайный гриб, его можно промыть фильтрованной водой и положить в банку с новым чаем. Отмечают, что так медузомицет может храниться в течение месяцев.

Но неприхотливый любимец все же нуждается в уходе. Если пленка выглядит так, будто полностью высыхает, следует "накормить" чайный гриб сладким чаем комнатной температуры или неароматизированным напитком.

Чтобы чайный гриб продолжил развиваться, в уходе важно помнить следующее:

не допускать перепада температур и сквозняка

стараться не беспокоить гриб перестановкой банки

не ставить посуду под солнечные лучи

регулярно заменять раствор

ткань, которой накрывают банку, должна пропускать воздух, чтобы гриб дышал.

промывать гриб чистой фильтрованной водой комнатной температуры

нельзя обрезать гриб, это приведет к его гибели

не сыпать сахар на чайный гриб - это оставит ожоги

Как только вы узнаете, как развивается ваш чайный гриб и что ему нравится, вы можете улучшить рецепт, чтобы сделать медузомицет счастливым и в результате получить вкусный напиток.

Как кормить чайный гриб (фото: Freepik)

Обычно чайный гриб может прожить довольно долго при правильном уходе и подкормке. Но, если посуда находится в сыром помещении, медузомицет может заплесневеть - в этом случае его придется выбросить.

Другим плохим симптомом является появление чёрных пятен на поверхности гриба или опускание на дно. Это означает, что гриб погиб, и его, как и жидкость, необходимо отправить в мусорку.