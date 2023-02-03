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"Вместо мозгов - вата": россияне в очередной раз напали на украинскую певицу в Молдове

На певицу Shadu напали россияне в Молдове (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица SHADU, которая не так давно подралась с агрессивной россиянкой, снова в Молдове наткнулась на неадекватных поклонников "русского мира". Это были подростки, которые начали ругаться и оскорблять артистку.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам певицы, во время фотосессии на лестнице к ней подошли подростки, которые хотели посидеть там и выпить алкогольные напитки. На что артистка попросила их подождать 5 минут, пока она закончит.

"У вас дох** денег, снимайте в студии", - отреагировал подросток на просьбу артистки.

К тому же после того, как подростки увидели, что автомобиль певицы на украинской регистрации, начали кричать - "Слава россии".

"Они просто хотели посидеть на лестнице и выпить. Им не понравилось, что я здесь работаю. Но когда они начали кричать "Слава россии", то я сказала, что сейчас вызову полицию", - рассказала SHADU.

Певица Shadu в Молдове наткнулась на неадекватных россиян (скрин)

Певица отметила, что самое страшное, что если это говорят дети, то значит это говорят и в их семьях. К тому же она в очередной раз убедилась, что их нация безнадежна.

"Я хочу всем таким семьям сказать, если бы вас пришли освобождать, то куда бы вы поехали. Вы бы первые поехали в Одессу, Украину. Куда вы ездили все это время покупать одежду и продукты, потому что дешевле. Как вам не стыдно так говорить и учить этому детей. Вместо мозгов - вата", - добавила она.

Недавно мы сообщали, что украинская певица рассказала о неадекватной продавщице, которая заставляла ее говорить на русском языке.

Также мы писали, что россиянка хвасталась, что ее взяли стажером в Конгресс. Однако после этого ее быстро оттуда исключили.

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росіяниSHADU