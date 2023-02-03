"Замість мізків - вата": росіяни вкотре напали на українську співачку у Молдові

За словами співачки, під час фотосесії на сходах, до неї підійшли підлітки, які хотіли посидіти там та випити алкогольні напої. На що артистка попросила їх зачекати 5 хвилини, поки вона закінчить.

"У вас дох** грошей, знімайте в студії", - відреагував підліток на прохання артистки.

До того ж після того, як підлітки побачили, що автомобіль співачки на українській реєстрації, то почали кричати - "Слава росії".

"Вони просто хотіли посидіти на сходах та випити. Їм не сподобалось, що я тут працюю. Але коли вони почали кричати "Слава росії", то я сказала, що зараз викличу поліцію", - розповіла SHADU.

Співачка Shadu у Молдові натрапила на неадекватних росіян (скрін)

Співачка зазначила, що найстрашніше те, що якщо це кажуть діти, то значить це кажуть і в їхніх родинах. До того ж вона вкотре переконалась, що їхня нація безнадійна.

"Я хочу усім таким сім'ям сказати, якби вас прийшли звільняти, то куди б ви поїхали. Ви б перші поїхали в Одесу, Україну. Куди ви їздили весь цей час купляти одяг та продукти, тому що дешевше. Як вам не соромно так казати та вчити цьому дітей. Замість мізків - вата", - додала вона.