Россиянка хвасталась, что ее взяли стажером в Конгресс: долго она там не задержалась

Гражданка России Елизавета Волкова рассказала, что ей удалось попасть на стажировку в американский Конгресс. Однако после огласки в соцсети, ее стажировка завершилась очень быстро.

Что написала россиянка

На своей странице в Twitter, которая уже удалена, россиянка похвасталась тем, что получила возможность стажироваться в американском Конгрессе.

По словам Елизаветы, "девочка из страны-агрессора" попала в США. Она отметила, что летом 2022 года подала заявку на стажировку, но не заметила, что подаваться могут только граждане США.

Также россиянка отметила, что с документов у нее только "кровавый паспорт" и студенческая виза и на собеседование она не рассчитывала. Однако каким-то образом она прошла отбор и получила возможность стажировки в Конгрессе.

Россиянка хвасталась, что попала на стажировку в Конгресс (скриншот)

Долго она там не задержалась

После этого разъяренные пользователи в сети предоставили этой ситуации огласки, из-за чего стажировка закончилась слишком быстро.

В частности, неравнодушные люди в соцсети обозначали американских деятелей, в том числе старшего политического советника Хельсинкской комиссии США Пола Массаро.

Впоследствии на его странице появилась информация, что россиянка больше не на стажировке.

Пола Массаро заявил, что россиянка больше не на стажировке в Конгрессе (скриншот)