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Россиянка хвасталась, что ее взяли стажером в Конгресс: долго она там не задержалась

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Пятница 03 февраля 2023 10:14
Россиянка хвасталась, что ее взяли стажером в Конгресс: долго она там не задержалась Россиянку исключили из стажировки в Конгрессе после огласки (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Гражданка России Елизавета Волкова рассказала, что ей удалось попасть на стажировку в американский Конгресс. Однако после огласки в соцсети, ее стажировка завершилась очень быстро.

Огласки ситуация набрала в Twitter.

Что написала россиянка

На своей странице в Twitter, которая уже удалена, россиянка похвасталась тем, что получила возможность стажироваться в американском Конгрессе.

По словам Елизаветы, "девочка из страны-агрессора" попала в США. Она отметила, что летом 2022 года подала заявку на стажировку, но не заметила, что подаваться могут только граждане США.

Также россиянка отметила, что с документов у нее только "кровавый паспорт" и студенческая виза и на собеседование она не рассчитывала. Однако каким-то образом она прошла отбор и получила возможность стажировки в Конгрессе.

Россиянка хвасталась, что ее взяли стажером в Конгресс: долго она там не задержалась

Россиянка хвасталась, что попала на стажировку в Конгресс (скриншот)

Долго она там не задержалась

После этого разъяренные пользователи в сети предоставили этой ситуации огласки, из-за чего стажировка закончилась слишком быстро.

В частности, неравнодушные люди в соцсети обозначали американских деятелей, в том числе старшего политического советника Хельсинкской комиссии США Пола Массаро.

Впоследствии на его странице появилась информация, что россиянка больше не на стажировке.

Россиянка хвасталась, что ее взяли стажером в Конгресс: долго она там не задержалась

Пола Массаро заявил, что россиянка больше не на стажировке в Конгрессе (скриншот)

Россиянка хвасталась, что ее взяли стажером в Конгресс: долго она там не задержаласьКак выглядела страница Елизаветы Волковой раньше (скриншот)

Ранее мы сообщали, что в Таиланде россиянка откусила туристке часть пальца.

Также читайте, в какие страны Европы теперь не могут попасть россияне.

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