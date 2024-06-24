Вместо гербицида: как сделать средство против сорняков из трех обычных ингредиентов

Каждый садовник знает, что сорняки - это распространенная проблема, которую иногда сложно решить. В то же время одно из средств для борьбы с наглыми растениями можно сделать из трех обычных продуктов.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Из чего сделать средство для уничтожения сорняков

Основной ингредиент домашнего средства против сорняков - уксус. Уксусная кислота, содержащаяся в веществе, действует как контактный гербицид.

Как отмечает Ребекка Сирс из садоводства Seeds of Change, эта кислота разрушает клеточные стенки и уносит влагу из сорняков, в результате чего они погибают. Так что уксус, который вы держите на кухне, например белый уксус, имеет уровень кислотности, который может уничтожить сорняки.

Хотя уксус является основным ингредиентом этого средства, добавление нескольких капель хозяйственного мыла помогает уксусу прилипать к сорнякам и более эффективно проникать в их поверхность.

Добавление соли к уксусному средству для уничтожения сорняков не обязательно, однако это может придать раствору дополнительной силы. По словам экспертов по садоводству, соль может действовать как осушитель, помогая обезвоживать и уничтожить сорняки.

Однако соблюдайте осторожность с солью, поскольку ее избыток может изменить уровень pH, а также повредить почву при чрезмерном количестве.

Что нужно для средства против сорняков:

уксус - 3,8 л;

хозяйственное мыло - 1 ст. л.;

соль - 1 стакан.

Как сделать средство против сорняков из трех составляющих

Создание домашнего средства для борьбы с сорняками достаточно простое. Для этого следует совершить следующие действия:

наполнить ведро уксусом;

добавить в жидкость одну столовую ложку хозяйственного мыла;

по желанию всыпать 1 стакан соли;

тщательно перемешать раствор;

налить нужное средство количество в садовый пульверизатор.

Как сделать средство против сорняков из трех составляющих (иллюстрация: Freepik)

Применяйте уксусное средство для уничтожения сорняков, когда сорняки активно растут и не страдают от засухи.

Как правило, лучшее время суток для уксусного гербицида - рано утром или поздно вечером, когда температура умеренная, поскольку экстремальная жара может привести к быстрому испарению раствора.

К тому же уксусные средства для уничтожения сорняков следует применять в день, когда в течение 24 часов не прогнозируется дождь - это позволяет уксусному раствору эффективно проникать в сорняки, не смываясь.

Важно отметить, что работать с этим средством необходимо в перчатках, по возможности максимально защитив другие участки кожи.

После этого распылите средство для уничтожения сорняков на широколиственные сорняки, уделяя особое внимание ткани листьев.

Старайтесь не попадать на другие растения, ведь уксус действует как контактный гербицид, то есть влияет на те части растения, с которыми напрямую контактирует.

Оставьте уксусное средство для уничтожения сорняков на сорняках на несколько часов или на ночь - на следующий день должна быть заметна разница.

В то же время это средство обычно не имеет остаточного действия в почве, поэтому может не предотвратить отрастание сорняков из семян или корней, оставленных в почве.

По этой причине оно не слишком эффективное против сорняков с глубокой корневой системой, таких как одуванчики,

Кроме того, уксусное средство для уничтожения сорняков может изменить уровень рН почвы и повлиять на полезные микробы, поэтому важно использовать его экономно.