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Залужний тонко потролив Лаврова після його заяви щодо євреїв

Фото: Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Світлана Мащенко

Після того як міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав євреїв найзатятішими антисемітами, Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України, тонко потролив російського дипломата.

Жарт головнокомандувача можна побачити на його сторінці в Facebook.

Український військовий, уродженець Новоград-Волинського Житомирської області, змінив місце народження на Єрусалим.

Тепер в розділі "Інформація" на його соцсторінці можна побачити таке:

Скріншот: Залужний тонко потролив Лаврова

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Лавров назвав євреїв найзатятішими антисемітами. Ізраїль заявив, що такі висловлювання російського чиновника є обурливими.

Після цього стало відомо, що Ізраїль вирішив збільшити військову допомогу Україні.

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ЛавровВалерій Залужний