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Ізраїль вирішив збільшити військову допомогу Україні після заяви Лаврова, - ЗМІ

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 15:27
Ізраїль вирішив збільшити військову допомогу Україні після заяви Лаврова, - ЗМІ Фото: Ізраїль вирішив збільшити військову допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ізраїль ухвалив рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні у війні з Росією. Однією з причин, за даними місцевих ЗМІ, стала нещодавня образлива заява очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеву газету Haaretz.

В Ізраїлі зазначають, що збільшення допомоги буде "істотним кроком", хоча жодного озброєння, яке могло б допомогти ЗСУ проводити операції наступального характеру, поставлено не буде. Допомога не включатиме системи ППО, сучасне озброєння та ударні системи.

Як повідомляє Haaretz, рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні, ймовірно, стало наслідком охолодження відносин Ізраїлю із Кремлем.

Ізраїльські офіційні особи висловили обурення коментарями Лаврова, а міністр закордонних справ Яїр Лапід назвав їх "непрощенними та обурливими".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзатятішими антисемітами. Ізраїль заявив, що такі висловлювання російського чиновника є обурливими.

Також посол Ізраїлю Міхаель Бродський заявив, що заяви офіційних російських осіб про те, що Ізраїль підтримує нібито "неонацистський режим" у Києві, а також взагалі використання аналогій із нацистами ображають пам'ять жертв Голокосту. Ізраїльська сторона принципово засуджує вторгнення Росії.

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