Залужный собирается защищать диссертацию: что об этом известно

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный пишет диссертацию в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Тема его диссертации засекречена, но есть определенные данные, касающиеся государственной тайны в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка.

Что известно о диссертации Валерия Залужного, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Тема и аннотация научной работы Валерия Залужного засекречена и указано, что это специальная тема, соответствующая статьям 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Свода сведений, составляющих государственную тайну" от 2020 года.

Также указаны ключевые слова: дисциплина, служебная дисциплина, военная дисциплина, военнослужащие, дисциплинарный проступок (правонарушение), дисциплинарное взыскание, морально-психологическое обеспечение, боевой иммунитет, военная юстиция, Дисциплинарный устав ВСУ.

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Когда и где Главнокомандующий будет защищать эту диссертацию – также не указано. Вероятно, что начало написания диссертации – сентябрь 2023 года.

Также указывается, что за год Залужный сделал шесть публикаций по теме своей диссертации в украинских изданиях.

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Стоит отметить, что у Валерия Залужного есть несколько дипломов об образовании: в 1997 году он закончил с отличием Одесский институт сухопутных войск, в 2007 - с золотой медалью Национальную академию обороны Украины, в 2014 - Национальный университет обороны Украины им. Иван Черняховский и был награжден как лучший выпускник переходным мечом королевы Великобритании, в 2020 году - магистратуру по специальности "Международные отношения" Острожской академии.